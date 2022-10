Vier Rennen vor Schluss zieht es die Formel 1 noch einmal in die Vereinigten Staaten. Nach dem Chaos-Rennen von Suzuka, bei dem sich Verstappen für eine herausragende Saison belohnte und seinen WM-Titel verteidigte , kommt es inzum Showdown.

Auch wenn der Titelkampf entschieden ist, wird Verstappen von seinem Rekord-Hunger angetrieben. Immerhin könnte er mit einem weiteren Sieg die Bestmarke von Rekordweltmeister Michael Schumacher und Sebastian Vettel egalisieren, die jeweils 13 Erfolge in einer einzigen Saison erzielen konnten.

Hinter Verstappen liefern sich indes Sergio Pérez (253 Punkte), Charles Leclerc (252), George Russell (207) und Carlos Sainz (202) einen heißen Vierkampf um die Vize-Weltmeisterschaft.

kämpft hingegen um seinen Verbleib in der Formel 1. Aufgrund der jüngsten Kritik seitens Team-Eigentümer Gene Haas steht der deutsche Rennfahrer unter besonderer Beobachtung.

Hier erhaltet Ihr alle unsere Informationen zum GP von Austin.

"Sky" überträgt das komplette Rennwochenende live im TV. Alle Sessions gibt es auf "Sky F1".

Das ganze Rennwochenende in Austin gibt es im Livestream bei "SkyGo" und via "Wow".

bietet in Zusammenarbeit mit motorsport-total.com Liveticker zu allen Sessions in Austin an. Hier erhaltet ihr alle News zur Formel 1.