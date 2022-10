Charles Leclerc fiel in der Startaufstellung für den Großen Preis der USA der Formel 1 um zehn Plätze zurück, nachdem Ferrari vor dritten Freien Training einen neuen Motor und Turbolader eingebaut hat. Leclerc kämpft derzeit mit seinem Red-Bull-Rivalen Sergio Perez um den zweiten Platz in der Fahrerwertung, nachdem Max Verstappen vor zwei Wochen in Japan den Titel holte.

Red Bull wechselte am Freitag ebenfalls den Motor bei Perez, was eine Rückstufung um fünf Plätze in der Startaufstellung auf Position neun zur Folge hatte. Nun erhielt auch Leclerc eine Strafe, nachdem Ferrari die Änderungen vor dem Abschlusstraining auf dem Circuit of The Americas vorgenommen hat.

Eine Mitteilung der FIA bestätigtr, dass Ferrari für Leclerc einen sechsten Motor der Saison sowie einen sechsten Turbolader für seine Power-Unit genommen hat. Jede dieser Änderungen führt dazu, dass er in der Startaufstellung um fünf Plätze zurückversetzt wird, was bedeutet, dass Leclerc nach dem Qualifying von seinem zweiten Rang hinter Carlos Sainz zehn Plätze zurückfällt.

Alonso, Perez und Zhou mit Fünf-Plätze-Gridstrafe

Fernando Alonso wurde ebenso wie Leclerc in der Startaufstellung bestraft, nachdem die FIA bestätigt hat, dass Alpine das Aggregat des zweifachen Weltmeisters mit einem neuen Motor ausgestattet hat. Das bedeutet, dass Alonso fünf Plätze von seiner Qualifikationsposition zurückfällt und als 14. ins Rennen geht.

Der Tausch beim Spanier kommt auch nicht von ungefähr, nachdem er vor zwei Rennen in Singapur mit einem Motorschaden ausschied. Zudem wird auch Alfa-Romeo-Pilot Guanyu Zhou eine Startplatzstrafe von fünf Plätzen auf Rang 19 erhalten, nachdem auch er einen neuen Motor verbaut bekommen hat.

