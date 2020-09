So voll wie damals werden die Tribünen diesmal natürlich nicht, aber trotz Corona dürfen immerhin bis zu 20.000 Fans an den Nürburgring pilgern, wenn Vettel und Co. am 11. Oktober endlich wieder in die Eifel zurückkehren. Das gaben die Verantwortlichen des Rings am Montag bekannt, nachdem die Kreisverwaltung Ahrweiler das vorgelegte Gesundheits- und Hygienekonzept genehmigt hatte.