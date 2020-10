Aufgrund der Änderungen im Rennkalender findet 2020 auch ein Formel-1-Rennen in Deutschland statt. Vom 9. bis 11. Oktober ist die Königsklasse beim Grand Prix der Eifel am Nürburgring zu Gast.

Die letzte Saison bei Ferrari ist für Sebastian Vettel eine große Enttäuschung. Der Deutsche befindet sich in der WM-Wertung nicht unter den besten zehn. Auch für seinen Teamkollegen Charles Leclerc läuft es nicht viel besser.

Grand Prix der Eifel Vor Nürburgring-Rennen: Mercedes meldet Coronafall VOR 7 STUNDEN

Obenauf ist dagegen Mercedes. Titelverteidiger Lewis Hamilton führt mit 44 Punkten vor Valtteri Bottas in der WM-Wertung. Dritter ist Max Verstappen im Red Bull, der schon fast 80 Punkte hinter Hamilton liegt.

Die Formel 2 um Spitzenreiter Mick Schumacher pausiert am Nürburgring. Im Rampenlicht wird der 21-Jährige dennoch stehen. Am Freitag bestreitet der Sohn von Michael Schumacher erstmals in seiner Karriere ein Freies Training in der Formel 1. Mick Schumacher wird im 1. Freien Training um 11 Uhr für Alfa Romeo an den Start gehen. Stammfahrer Antonio Giovinazzi muss dafür am Freitagmorgen pausieren.

Hier findet Ihr alle Informationen zu TV-Übertragungen, Livestream und Startzeiten in der Eifel.

GP der Eifel am Nürburgring live im TV

Alle drei Freien Trainings zum Rennen am Nürburgring werden live im TV bei "Sky Sport 1" übertragen.

Das Qualifying am Samstag und das Rennen am Sonntag sind live im TV bei "Sky Sport 1" und "RTL" zu sehen.

GP der Eifel: Die Startzeiten

Freitag, 9. Oktober, 11:00 Uhr: 1. Freies Training (mit Mick Schumacher)

1. Freies Training (mit Mick Schumacher) Freitag, 9. Oktober, 15:00 Uhr: 2. Freies Training

2. Freies Training Samstag, 10. Oktober, 12:00 Uhr: 3. Freies Training

3. Freies Training Samstag, 10. Oktober, 15:00 Uhr: Qualifying

Qualifying Samstag, 11. Oktober, 14:10 Uhr: Rennen

Der GP am Nürburgring im Livestream

Das ganze Rennwochenende gibt es im Livestream bei "SkyGo". Das Qualifying und das Rennen könnt ihr auch im Livestream bei "RTL" verfolgen.

Der GP der Eifel im Liveticker

Eurosport.de bietet in Zusammenarbeit mit Motorsport-Total.com Liveticker zu allen Sessions am Nürburgring an. Hier erhaltet ihr alle News zur Formel 1.

Zu den Livetickern

Großer Preis der Eifel live: Vettel über Mick Schumacher: "Verdient seine Chance"

Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel ist nach eigener Aussage keineswegs gekränkt, beim Großen Preis der Eifel auf dem Nürburgring (Sonntag, 14:10 Uhr) im Schatten von Mick Schumacher zu stehen. "Es ist mir egal", erklärte Vettel bei der Pressekonferenz recht barsch. Danach hellte sich Vettels Miene unter der Mund-Nase-Maske auf, als er erklärte: "Er verdient seine Chance." | Zum Bericht

Großer Preis der Eifel live: Mercedes meldet einen Coronafall

Das Formel-1-Weltmeisterteam Mercedes hat am Donnerstag einen Coronafall in den eigenen Reihen bestätigt. Wie ein Teamsprecher am Rande des Großen Preises der Eifel auf dem Nürburgring (Sonntag, 14:10 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de) weiter mitteilte, werde man keine Angaben zur Person machen. Der Vorfall werde gemäß den Protokollen des Weltverbandes FIA behandelt. | Zum Bericht

GP der Eifel live - Mick Schumacher: Norbert Haug fordert F1-Cockpit

Mick Schumacher steht unmittelbar vor dem bisher größten Meilenstein seiner noch jungen Karriere. Der 21-Jährige wird beim Grand Prix der Eifel auf dem Nürburgring am Freitag erstmals im Rahmen eines Rennwochenendes einen aktuellen Formel-1-Boliden fahren. "Die Vorfreude ist natürlich sehr groß", sagt er wenige Tage vor dem großen Moment in einem Interview mit "RTL". | Zum Bericht

GP der Eifel live: Mick Schumacher gibt Formel-1-Debüt am Nürburgring

Mick Schumacher steht kurz vor seinem Debüt in der Königsklasse: Wenn die Formel 1 vom 9. bis 11. Oktober am Nürburgring in der Eifel gastiert, wird der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher das erste Freie Training am Freitag in einem Alfa Romeo bestreiten. Da die Formel 2 in Deutschland nicht im Rahmenprogramm fährt, kann sich der 21-Jährige ganz auf sein Formel-1-Debüt konzentrieren. | Zum Bericht

Alonso über sein Comeback: "Stoppuhr entscheidet, nicht Alter"

Formel 1 "Ich bin gescheitert": Vettel blickt auf Ferrari-Zeit zurück GESTERN AM 14:05