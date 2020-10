WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton, der in Portugal den Rekord an Siegen von Michael Schumacher übertroffen hatte, ist auch in Imola großer Favorit. Nach seiner bislang enttäuschenden Saison ist Sebastian Vettel lediglich Außenseiter.

Bei Eurosport.de gibt es in Zusammenarbeit mit Motorsport-Total.com einen Liveticker zu allen Sessions in Imola. Hier halten wir Euch über die Formel 1 auf dem Laufenden.

Die FIA hat die Änderungen am Sportlichen Reglement für das anstehende Formel-1-Rennen in Imola abgesegnet und damit einen genauen Einblick in den Ablauf des Rennwochenendes gegeben. Als einziger Event der Saison 2020 umfasst der Große Preis von Emilia-Romagna nur zwei Fahrtage: Samstag und Sonntag. Damit entfallen die üblichen zwei Freien Trainingssessions am Freitag. | Zum kompletten Artikel