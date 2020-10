Das einzige Freie Training (10:00 Uhr) am Samstagmorgen wird über 90 Minuten gehen und damit 30 Minuten länger als die übliche Samstagssession. Die Pause bis zur Qualifikation (14:00 Uhr) beträgt dabei zweieinhalb Stunden statt der üblichen zwei Stunden. Das Rennen am Sonntag startet um 13:10 Uhr.

Es wird zwei Fahrerbriefings geben: eines am Freitagabend, um die Geschehnisse aus Portimão zu reflektieren, und eines zwischen den beiden Sessions am Samstag, weil im ersten Briefing noch kein Fahrer auf der Strecke gewesen sein wird.

Teams können auch in Imola offiziell einen "Freitagsfahrer" im ersten Training einsetzen, obwohl das aufgrund des Zeitplans nicht passieren wird. Dafür wurden Anpassungen an der Sperrstunde vorgenommen, die in Imola nur eine Nacht umfassen muss.

Bei der Rückkehr der Motorsport-Königsklasse nach Imola sind nun doch keine Zuschauer zugelassen, dies beschlossen die zuständigen Behörden der Region Emilia-Romagna am Mittwoch. Bisher waren 13.000 Tickets für das Rennen verkauft worden, das Geld soll erstattet werden. Bei den vier vorherigen Rennen in Mugello (3000), Sotschi (30.000), am Nürburgring (13.500) und in Portimao (27.500) waren noch Fans zugelassen.