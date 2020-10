"Ich frage mich [das] definitiv manchmal", setzt er an und fügt hinzu: "Mensch, ich bin jetzt 35 Jahre alt. Ich fühle mich immer noch körperlich stark, aber man fragt sich immer noch, wann es umkippen und wir an Leistung verlieren werden, aber bis heute ist es noch nicht passiert."

Mittlerweile gilt Hamilton als größter Fahrer seiner Zeit. Doch wie schafft er es, sich nach all den Erfolgen weiterhin zu motivieren? "Wir ruhen uns nicht auf unseren Ergebnissen aus. Wir arbeiten weiter, wir evaluieren. Jedes Rennen fühlt sich an wie das erste", erklärt er seine Herangehensweise.

Allerdings merkt der 35-Jährige nach 262 Rennstarts, 92 Siegen, 97 Pole-Positionen und 161 Podestplätzen auch an: "Ich weiß nicht, wie das möglich ist, aber nach all den Rennen fühlt es sich so an. Es ist so herausfordernd wie das erste. Und es gibt noch so viel für uns zu tun."