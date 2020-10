Schon im Qualifying deutete Leclerc mit Rang vier das Potenzial des SF1000 an, doch während er am Sonntag meist zurückfiel, schnupperte er in Portugal sogar am großen Erfolg. "Irgendwann hatte ich sogar das Podium im Kopf", gab er zu - das war am Ende aber mit 30 Sekunden Rückstand auf Max Verstappen Utopie. "Er war ein bisschen zu schnell", musste Leclerc zugeben.