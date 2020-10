Deutlich abgeschlagen sorgte der Finne Valtteri Bottas mit fast 26 (!) Sekunden Rückstand auf Platz zwei für den vierten Mercedes-Doppelsieg in dieser Saison. Dritter wurde Max Verstappen (Niederlande) im Red Bull. In der Gesamtwertung baute Hamilton mit seinem achten Sieg im zwölften Saisonrennen seine Führung auf Bottas weiter aus: Mit 256 Punkten beträgt sein Vorsprung auf den Finnen bereits 77 Zähler.

Ein kurzer Regenschauer unmittelbar nach dem Start sorgte für zwei chaotische erste Runden. Hamilton, der am Start in Führung gegangen war, schonte seine Reifen und ließ sich hinter Bottas und den Spanier Carlos Sainz im McLaren auf Platz drei zurückfallen. Kurz vor dem Ende der ersten Runde übernahm Sainz sogar die Führung und überraschte mit zwei Rundenbestzeiten, ehe seine Reifen abbauten.

In der sechsten Runde löste Bottas den Spanier an der Spitze ab, eine Runde später hatte er Hamilton im Nacken. Der Vorsprung schmolz in beachtlicher Geschwindigkeit, in der 20. Runde eroberte Hamilton ausgangs der Start- und Zielgeraden die Führung zurück.