Aufgrund der Corona-Pandemie startet die Formel 1 dieses Jahr zweimal in Bahrain. Vom 4. bis 6. Dezember findet in Sakhir das Rennwochenende zum Großen Preis von Sakhir statt.

Der Weltmeister ist nicht am Start. Mercedes-Pilot Lewis Hamilton muss aufgrund eines positiven Coronatests auf die Teilnahme am Grand Prix in der Wüste verzichten.

Mögliche Ersatzfahrer für Hamilton sind Esteban Gutierrez und Stoffel Vandoorne. Die Favoritenstellung ist damit offener, zunächst sollte jedoch Valtteri Bottas im Mercedes zu nennen sein.

Für Sebastian Vettel geht es um einen versöhnlichen Abschluss seiner Zeit bei Ferrari. Der Heppenheimer will nach der Enttäuschung beim Großen Preis von Bahrain diesmal in die Nähe des Podiums kommen.

Das Rennen in Sakhir live im TV

Rennen und Qualifying werden live im TV bei Sky Sport 2 und RTL übertragen.

Sky ist auch in den Freien Trainings am Freitag und Samstag live mit von der Partie. Die Freien Trainings am Freitag gibt es bei Sky Sport 1, das 3. Freie Training am Samstag bei Sky Sport 2 zu sehen.

Formel 1 in Bahrain: Die Startzeiten

Freitag, 04.12., 14:30 Uhr: 1. Freies Training

Freitag, 04.12., 18:30 Uhr: 2. Freies Training

Samstag, 05.12.., 16:00 Uhr: 3. Freies Training

Samstag, 05.12.., 19:00 Uhr: Qualifying

Sonntag, 06.12., 18:10 Uhr: Rennen

Der GP in Bahrain im Livestream

RTL und Sky bieten ihre jeweiligen TV-Übertragungen aus Sakhir auch im Livestream an.

Der GP in Bahrain im Liveticker

Bei Eurosport.de gibt es in Zusammenarbeit mit Motorsport-Total.com einen Liveticker zu allen Sessions in Sakhir. Hier halten wir Euch über die Formel 1 auf dem Laufenden.

Zum Liveticker:

Die Formel 2 in Sakhir: Schumacher kämpft um Titel

Für Mick Schumacher geht es in Sakhir um den WM-Titel in der Formel 2. Der Sohn von Michael Schumacher hat vor dem Saisonfinale 14 Punkte Vorsprung auf den Briten Callum Ilott.

Die Rennen in Bahrain gibt es am Samstag ab 13:05 Uhr und am Sonntag ab 13:15 Uhr jeweils bei Sky Sport 2.

