Der Große Preis der Steiermark live im TV, Livestream und Liveticker

Der Große Preis der Steiermark in der Formel 1 live im TV und im Livestream: Vom 10. bis 12. Juli steht in Spielberg der GP der Steiermark auf dem Programm. Die Rennen werden live im TV und im Livestream bei Sky und RTL übertragen. Bei Eurosport.de gibt es einen Liveticker zum Rennen. Valtteri Bottas im Mercedes gewann den Saisonauftakt, während es für mehrere Favoriten Rückschläge gab.

Aufgrund der Änderungen im Terminkalender durch die Corona-Pandemie bleibt die Formel 1 in Spielberg. Auf dem Red Bull Ring wird erstmals der Große Preis der Steiermark ausgefahren. Vergangenes Wochenende siegte Mercedes-Pilot Valtteri Bottas beim Großen Preis von Österreich, dem ersten Saisonrennen. Teamkollege Lewis Hamilton wurde lediglich Vierter. Ferrari-Pilot Sebastian Vettel enttäuschte als Zehnter und Max Verstappen schied im Red Bull aus.

Der Große Preis der Steiermark live im TV

Die Freien Trainings in Spielberg werden am Freitag bei Sky Sport 1 und am Samstag bei Sky Sport 2 live im TV übertragen. Das 1. Freie Training beginnt am Freitag, 10. Juli, um 11:00 Uhr, das 2. Freie Training um 15:00 Uhr. Das 3. Freie Training findet am Samstag, 11. Juli, um 12:00 Uhr statt.

Das Qualifying steht am Samstag, 11. Juli um 15:00 Uhr auf dem Programm. Sky Sport 2 und RTL übertragen live im TV.

Startschuss zum Rennen in Spielberg ist am Sonntag, 12. Juli, um 15:10 Uhr. RTL und Sky Sport 2 sind live im TV mit von der Partie.

GP der Steiermark: Die Formel 1 im Livestream

RTL und Sky bieten ihre jeweiligen TV-Übertragungen aus Spielberg auch im Livestream an.

Der GP der Steiermark im Liveticker

Bei Eurosport.de gibt es in Zusammenarbeit mit Motorsport-Total.com einen Liveticker zu allen Sessions in Spielberg.

Zu den Livetickern:

