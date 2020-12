Mit dem Großen Preis von Abu Dhabi endet die Saison in der Formel 1. Aufgrund der Coronapandemie musste der geplante Rennkalender deutlich umgestellt werden, und die Saison endet erst im Dezember.

Lewis Hamilton steht bereits als Weltmeister fest. Ob der Brite aber auch im letzten Rennen des Jahres an den Start gehen kann, ist nach seiner Coronainfektion noch nicht sicher.

Sebastian Vettel geht zum letzten Mal im Ferrari an den Start. Der Heppenheimer blickt auf eine enttäuschende Saison mit lediglich einem Podiumsplatz zurück.

Hier gibt es alle News zum Großen Preis von Abu Dhabi in der Formel 1 und den Übertragungen live im TV, Livestream und Liveticker.

Sky überträgt das komplette Rennwochenende in Abu Dhabi live im TV. Die Sessions am Freitag werden bei Sky Sport 1 gezeigt, am Samstag und Sonntag ist Sky Sport 2 mit von der Partie.