Der Abschied von Sebastian Vettel live im Ticker: In Abu Dhabi fährt der viermalige Weltmeister am Ort seines ersten WM-Titels seinen letzten Grand Prix.

Auf dem Yas Marina Circuit greift der 35-Jährige ein letztes Mal nach den Punkten. Davor fährt Sergio Pérez gegen Charles Leclerc um die Vizeweltmeisterschaft.

Wer holt sich den Sieg beim Saisonfinale?

Das Rennen in Abu Dhabi live im Ticker:

Runde 29/58

Nun spitzt sich die Situation an der Spitze zu. Leclerc schließt zu Pérez auf. Der Mexikaner funkt an die Box: "Max hält mich auf." Lässt Red Bull Pérez am Weltmeister vorbeiziehen?

Runde 28/58

Fernando Alonso muss seinen Alpine im letzten Rennen für den französischen Rennstall mit einem Defekt abstellen. Nicht der Abschied, den sich der Spanier gewünscht hätte. Im kommenden Jahr erbt er das Aston-Martin-Cockpit von Vettel. Der viermalige Champion kämpft sich derweil auf frischen Reifen durch das Feld, schnappt sich am Ende der langen Gerade mit einem tollen Manöver Rang 16 von Pierre Gasly.

Runde 27/58

An der Spitze kontrolliert Verstappen die Pace, hält Pérez auf einem Zwei-Sekunden-Abstand. Vier Sekunden dahinter fährt Leclerc und erhöht nun die Geschwindigkeit. In vier Runden könnte er zum Mexikaner aufschließen. Es bleibt unheimlich spannend im Duell um die Vizeweltmeisterschaft. Nicht um die Podestplätze kämpfen dagegen die Mercedes, die heute nur dritte Kraft zu sein scheinen.

Runde 26/58

Jetzt kommt Vettel an die Box und wechselt auf die harten Reifen. Mit 4,1 Sekunden eher ein durchschnittlicher Stopp. Der Heppenheimer kommt auf Rang 19 zurück ins Feld. Das ist ziemlich bitter!

Runde 23/58

Nun hat auch Lewis Hamilton Vettel wieder kassiert, der auf dem Medium-Reifen nach hinten durchgereicht wird. Auch McLaren-Pilot Lando Norris ist auf dem harten Reifen inzwischen an Vettel vorbeigezogen. Setzt Aston Martin hier auf die richtige Strategie? Vettel beklagt sich über das Teamradio und fühlt sich als "lahme Ente". Sein Renningenieur beschwichtigt: "Das sind alles Zwei-Stopper."

Runde 23/58

Wir ordnen hier einmal nach den ersten Boxenstopps: Verstappen führt das Rennen wie nach dem Start vor Pérez an. Dahinter folgen die beiden Ferrari und George Russell, der gerade in der DRS-Zone an Vettel vorbeigezogen ist.

Runde 21/58

Nun kommt Max Verstappen an die Box. Damit übernimmt Charles Leclerc die Führung. Der Weltmeister wechselt wie sein Teamkollege auf die harten Reifen und kommt nun direkt vor dem Mexikaner zurück auf die Strecke. Ein sehr später Stopp für den Niederländer. Zu spät? Leclerc zieht direkt danach hinterher. Damit ist Vettel der einzige Medium-Starter, der noch nicht gestoppt hat.

Runde 20/58

Red Bull hat an der Spitze alles im Griff. Max Verstappen kontrolliert das Rennen und liegt komfortabel sieben Sekunden vor Charles Leclerc. Sergio Pérez fährt nach seinem Boxenstopp auf Rang vier direkt vor Sebastian Vettel, der bei seinem Abschied wieder um die Punkte fährt.

