Mit dem Rennen in Abu Dhabi endet die erfolgreiche Karriere von Sebastian Vettel. Vom 18. bis 20. November hat der viermalige Weltmeister seine letzten Einsätze in der Königsklasse des Motorsports.

Auch fürist es vorerst das letzte Rennen in einem Formel-1-Cockpit. Wie sein Rennstall Haas am Donnerstag bekannt gab, wurde der Vertrag mit Schumacher nicht verlängert

Wer kann zum Abschluss der Saison 2022 noch einmal Akzente setzen? Und wo werden das Rennen, das Qualifying und die Freien Trainings übertragen?

Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung des Grand Prix in Saudi Arabien.

"Sky" überträgt das komplette Rennwochenende live im TV. Alle Sessions gibt es auf dem "Sky Sport Top Event HD".

Das ganze Rennwochenende in Abu Dhabi gibt es im Livestream bei "SkyGo" und via "Wow".

bietet in Zusammenarbeit mit Motorsport-Total.com Liveticker zu allen Sessions in Abu Dhabi an. Hier erhaltet ihr alle News zur Formel 1.