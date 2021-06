Publiziert 04/06/2021 Am 14:22 GMT | Update 04/06/2021 Am 14:38 GMT

Von 4. bis 6. Juni steht der Große Preis von Aserbaidschan in der Formel 1 auf dem Programm. Die ersten beiden Trainings finden am Freitag statt, das dritte Freie Training und das Qualifying am Samstag und das Rennen am Sonntag.

Startschuss zum ersten Freien Training ist um 10:30 Uhr, das zweite beginnt um 14:00 Uhr. Beginn der dritten Session ist um 11:00 Uhr. Qualifying und Rennen beginnen jeweils um 14:00 Uhr.

In der WM-Wertung ist der Niederländer Max Verstappen im Red Bull um vier Punkte an Mercedes-Pilot Lewis Hamilton vorbeigezogen. Sebastian Vettel belegt im Aston Martin den zehnten Rang.

Hier gibt es alle Informationen zum Großen Preis von Aserbaidschan in der Formel 1.

Großer Preis von Aserbaidschan live im TV

"Sky" überträgt das komplette Rennwochenende in Baku live im TV. Alle Sessions gibt es auf dem Sender "Sky F1" zu sehen.

Formel 1: GP von Aserbaidschan im Livestream

Auch im Livestream bei "SkyGo" verpassen Fans keine Sekunde vom Rennwochenende beim GP in Baku.

Formel 1: GP in Baku im Liveticker

Eurosport.de bietet in Zusammenarbeit mit Motorsport-Total.com Liveticker zu allen Sessions an. Hier erhaltet ihr alle News zur Formel 1.

Baku GP: Verstappen und Pérez dominieren in Aserbaidschan - Hamilton und Mercedes schwach

Red Bull um Max Verstappen und Sergio Pérez dominieren den ersten Tag in Baku und sorgen in der Debatte um flexible Heckflügel damit für neuen Zündstoff - Weltmeister Lewis Hamilton (Mercedes) liegt weit zurück. Für Sebastian Vettel im Aston Martin zeichnet sich ein Rückschlag ab. Auch Mick Schumacher hatte in Aserbaidschan zu kämpfen und landete hinter seinem Haas-Teamkollegen Nikita Mazepin. | Zum Bericht

Baku GP: Verstappen im 1. Freien Training nicht zu schlagen

Red Bull und WM-Spitzenreiter Max Verstappen haben den Auftakt beim Baku GP dominiert und Mercedes einige Sorgen beschert. Der Niederländer wurde im freien Training am Freitag Zweiter, eine Zehntelsekunde trennte ihn von seinem Teamkollegen Sergio Pérez (Mexiko/1:42,115). Gleich dahinter reihte sich das Ferrari-Duo mit Carlos Sainz (Spanien/+0,128) und Charles Leclerc (Monaco/+0,321) ein. | Zum Bericht

Historischer Monaco-GP: Alesi setzt Lauda-Ferrari in die Mauer

