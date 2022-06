Im Vergleich zum Freitag bot sich ein verändertes Bild. Zunächst fuhr Verstappen im ersten und zweiten Sektor (zu dem Zeitpunkt) absolute Bestzeit, als das Tempo langsam anzog.

Im dritten Sektor, der die lange Start- und Zielgerade beinhaltet, blieb er auf seiner schnellsten Runde aber um 0,206 Sekunden hinter Leclerc zurück.

Leclerc tüftelte dann offenbar am Set-up seines Ferrari und ging gut zehn Minuten vor Schluss nochmal auf Zeitenjagd. Diesmal war er im dritten Sektor auch langsamer, dafür aber im ersten und zweiten deutlich schneller.

Am Ende unterbot er seine bis dahin stehende eigene Bestzeit nochmal um 0,274 Sekunden.

Doch damit hatten noch nicht alle ihr Pulver verschossen. Pérez, immerhin Vorjahressieger in Baku und amtierender Sieger beim Grand Prix von Monaco, fuhr in den letzten Minuten nochmal mit frischen Softs raus und schob sich auf P1.

Verstappen musste seine schnelle Runde am Ende nach Bestzeit in Sektor 1 abbrechen. Aber bei Red Bull haben die Analysen bereits am Freitagabend ergeben, "dass wir mit vollen Tanks, also im Renntrimm, einen Tick schneller sind. Ferrari scheint's auf die einzelne Runde zu sein", erklärte Motorsportkonsulent Helmut Marko im Interview mit "ServusTV".

Außer den beiden Topteams gibt's keine ernsthaften Polekandidaten für den Grand Prix von Aserbaidschan. Carlos Sainz im zweiten Ferrari belegte mit 0,426 Sekunden Rückstand auf Perez den vierten Platz. Lando Norris (McLaren) auf P5 fehlten bereits 1,248 Sekunden auf die Perez-Bestzeit. Sein Teamkollege Daniel Ricciardo wurde Sechster.

Hamilton verwundert über fehlende Leistung

George Russell (+1,403) wurde Achter, Lewis Hamilton (1,675) Zwölfter. Der siebenmalige Weltmeister wunderte sich: "Habt ihr den Motor runtergedreht?" Worauf sein Renningenieur Peter Bonnington antwortete: "Bestätigt, Lewis. Auf diesem Motor haben wir nicht mehr genug Kilometer."

Mercedes rechnet sich auf die Pole keine realistischen Chancen aus. "Auf einer glatten Strecke wie Barcelona ist unser Auto wesentlich konkurrenzfähiger", wusste Teamchef Toto Wolff. "Aber sobald es irgendwo wellig wird, wie in Monaco oder in Baku, sobald die Kerbs ein bisschen höher sind, ist das Fahrverhalten total über den Haufen geworfen. Dann rennst du der Rundenzeit hinterher."

