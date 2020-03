In einer Auffangstation für verletzte Wildtiere gab er zwei kleinen Kängurus das Fläschchen und schaukelte ein Tierbaby in seinen Armen. Und wie immer ließ er seine Follower in den sozialen Medien in Wort und Bild daran teilhaben.

Dann spendierte er den Tierschützern noch eine halbe Million Dollar, und ab ging es zum Surfen. "Ich bin in der glücklichen Situation, mich neben der Formel 1 auf viele andere Interessen fokussieren zu können", sagte Hamilton im "SID"-Interview:

" Ich arbeite gerne mit dem Team zusammen, aber wenn ich nicht an der Rennstrecke bin, mag ich es, Neues auszuprobieren. "

Ab Donnerstag ist aber erst mal Schluss mit lustig, dann beginnt für den sechsmaligen Weltmeister wieder der Ernst des Formel-1-Lebens. In Melbourne stehen die Presserunden an, und Hamilton ist stets einer der begehrtesten Gesprächspartner.

Hamilton weiterhin voll motiviert

In diesem Jahr kann der Mercedes-Frontmann seinen siebten WM-Titel holen, eine Marke, die bislang nur Michael Schumacher erreicht hat. Er habe Schumachers atemberaubende Karriere damals im TV verfolgt und das Gefühl gehabt, "dass seine Rekorde in Stein gemeißelt waren", sagte Hamilton. Dass er selbst einmal in diese Bereiche vorstoßen würde, "hätte ich nicht mal zu träumen gewagt".

Nun ist es aber beileibe nicht so, dass Hamilton mit dem Erreichten zufrieden ist. "Ich bin dankbar für das, was ich habe - aber ich möchte weiterhin jedes Jahr gewinnen", sagte er dem "SID" und räumte jeden Zweifel an seinem Ehrgeiz und seiner Motivation aus:

" Ich glaube, dass ich meinen Zenit noch nicht erreicht habe, und ich arbeite immer härter, um immer besser zu werden. Das Feuer für Racing lodert noch sehr hell in mir. "

Hamilton sieht Vettel weiter als großen Rivalen

Für die Konkurrenz muss sich dieses Statement wie eine Drohung anhören, zumal der in den vergangenen Jahren überragende Rennfahrer Lewis Hamilton bei sich selbst noch Luft nach oben sieht. "Ich möchte die Latte jedes Jahr ein Stück höher legen, und ich versuche weiter zu pushen, um die bestmögliche Version meiner selbst zu werden", sagte er. "Still I Rise" ("Ich wachse immer noch") - diesen auf seinem Rücken eintätowierten Worten versucht der 35-Jährige Jahr für Jahr gerecht zu werden. Mit Erfolg. 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 und 2019 hieß der Weltmeister Lewis Hamilton.

Große Veränderungen bei seinen Herausforderern erwartet der Champion in der WM-Saison 2020 nicht. Er nennt Max Verstappen (Red Bull) und Charles Leclerc (Ferrari), vergisst aber auch den alten Rivalen in dessen wohl letztem Ferrari-Jahr nicht:

" Sebastian Vettel ist nach wie vor einer der besten Fahrer in der Formel 1, und er ist immer noch sehr präsent. Man darf ihn nie abschreiben, ich denke, er hat immer noch das Potenzial, um Siege zu kämpfen. "

