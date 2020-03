Bis zur Entscheidung zur Absage des Rennens verging allerdings eine ganze Nacht, am Freitagmorgen gegen 10.00 Uhr (Ortszeit) standen bereits Zehntausende Fans vor den Toren der Strecke am Albert Park und hofften vergeblich auf Einlass. Zwei Stunden später sollte ursprünglich das erste freie Training beginnen.

Noch unklar ist nun, wie es in der Formel 1 weitergeht. Der zweite Grand Prix am kommenden Wochenende in Bahrain (22. März) war bereits als Geisterrennen ohne Zuschauer geplant, angesichts der neuen Lage scheint eine Austragung des Rennens nun aber höchst unwahrscheinlich. Hinter Vietnam (5. April) stand ohnehin ein Fragezeichen, das vierte Rennen in China (ursprünglich 19. April) war bereits im Februar abgesagt worden.

Die bis dato letzte Absage eines Grand Prix liegt neun Jahre zurück. Im Februar 2011 wurde das Rennen in Bahrain wegen der Unruhen im Land im Zuge des Arabischen Frühlings ersatzlos gestrichen.

Das könnte Dich auch interessieren: Verstappen erwartet 2020 weniger Überholmanöver

(SID)