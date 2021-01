Das Rennen wurde bereits vor einigen Wochen auf November verschoben, weil Australien sehr strenge Einreisebestimmungen aufgrund der Pandemie vorgibt. Damit findet der Formel-1-Saisonauftakt zum zweiten Mal in Folge nicht in Melbourne statt.

GESTERN AM 18:53

"Ich habe schon oft betont, dass wir 176 Hektar Außenfläche haben", meinte Westacott. Er wies auf das weitläufige Gelände im Albert Park hin, in dem sich Fans verstreuen können. "Meine Logik sagt mir, warum können wir nicht auch hier Fans zulassen, solange wir QR-Codes vergeben und die Nachverfolgung gewährleistet ist."

Ob Fans zum Grand Prix zugelassen werden, müsse daher mindestens "fünf bis sechs Monate" im Voraus geklärt werden, so Westacott. Er betonte aber auch, dass in Zeiten der Pandemie langfristige Planung schwierig sei und daher der Veranstalter flexibel bleiben müsse.

Oberste Priorität habe schließlich die Gesundheit aller Beteiligter, daher werde sich die AGPC an die Vorgaben der Regierung halten. Die Richtlinien in Australien treffen nicht nur die Formel 1, auch andere Großevents, etwa die Australian Open (ab 8. Februar live im Free-TV bei Eurosport 1 und bei Eurosport mit Joyn+!), müssen sich an die verschärften Maßnahmen halten.