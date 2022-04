Mit dem Großen Preis von Australien steht das dritte Rennen der Formel-1-Saison 2022 auf dem Programm. Vom 8. bis 10. April dröhnen in Melbourne die Motoren.

Wie gewohnt stehen am Freitag die ersten beiden Trainings auf dem Programm. Los geht es um 5:00 Uhr bzw. 8:00 Uhr MESZ. Das 3. Freie Training und das Qualifying finden am Samstag ebenfalls um 5:00 bzw. 8:00 Uhr statt.

Am Sonntag wird es dann richtig ernst in Australien. Dann fällt um 7:00 Uhr die Entscheidung im Rennen mit Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Sebastian Vettel, Max Verstappen, Mick Schumacher und Co.

Hier gibt es alle Informationen zum Großen Preis von Australien in Melbourne.

Formel 1: GP von Australien live im TV

"Sky" überträgt das komplette Rennwochenende in Melbourne live im TV. Alle Sessions gibt es auf "Sky F1".

Formel 1: GP in Melbourne im Livestream

Das ganze Rennwochenende in Australien gibt es im Livestream bei "SkyGo" und via "SkyTicket".

F1: GP von Australien im Liveticker

Eurosport.de bietet in Zusammenarbeit mit bietet in Zusammenarbeit mit Motorsport-Total.com Liveticker zu allen Sessions in Melbourne an. Hier erhaltet ihr alle News zur Formel 1.

Zu den Livetickern:

