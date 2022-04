Nach mehr als zwei Jahren ertönte beim Saisonauftakt der Formel 1 in Bahrain endlich wieder "Il Canto degli Italiani" - die Nationalhymne Italiens. 910 Tage war die Königsklasse des Motorsports ohne singende italienische Mechaniker im Parc fermé und euphorische Tifosi, die auf der Strecke die Fahnen mit dem "Cavallino Rampante" schwenkten.

Ad

"Es fühlt sich unfassbar gut an. Die Ferrari-Fans und wir haben gelitten, aber mit einem Doppelsieg zurückzukommen, ist unglaublich", sagte Sainz nach dem Auftakt in Sakhir. Und auch Leclerc gestand: "Es waren zwei sehr schwierige Jahre für uns. Es ist unglaublich, zurück an der Spitze zu sein."

GP von Australien Vettel und Schumacher heiß auf Comeback: Erste Punkte in Australien? GESTERN AM 11:43

Zuletzt hatte mit Sebastian Vettel 2019 in Singapur ein Ferrari-Pilot die oberste Stufe des Podiums erklommen. Was folgte, waren mehr als zwei Dürrejahre ohne einen einzigen Erfolg für die Scuderia. Nur acht Podestplätze sammelte das Team aus Maranello in den vergangenen beiden Saisons.

Ein Desaster für den erfolgreichsten Rennstall der F1-Geschichte.

Charles Leclerc Fotocredit: Getty Images

Ferrari nach Regeländerungen wieder Titelkandidat

Beim Auftakt in die neue Ära stiegen die Roten aus Maranello nun wie Phönix aus der Asche empor.

Eine Woche später in Saudi-Arabien bestätigte Ferrari den starken Eindruck aus Bahrain. Der 24 Jahre alte Leclerc kämpfte in einem epischen Duell mit Max Verstappen um den Sieg. Am Ende behielt der Weltmeister zwar die Überhand, aber die Scuderia fuhr erneut zwei Podestplätze ein. "Im vergangenen Jahr lagen wir noch hinten, das ist nun nicht mehr so", lobte Teamchef Mattia Binotto.

Denn: Die Regeländerungen vor der Saison wirbelten das Feld durcheinander. "Wenn ich mir die Daten der ersten beiden Saisonrennen in Bahrain und Saudi-Arabien ansehe, dann erkenne ich zwischen den verschiedenen Motoren wenig Unterschied", sagte der Italiener vor dem dritten Lauf des Jahres in Melbourne - und stapelte damit tief.

Beim Auftakt in Bahrain hatten vier der ersten sieben Autos einen Ferrari-Motor im Heck.

Schock und Entwarnung - die Bilder zum Schumacher-Crash

Leclerc "bereit für den Titel"?

exklusiven Interview mit Eurosport. Doch nicht nur bei der Power Unit haben die Italiener über den Winter Fortschritte gemacht. "Man hat sich in allen Bereichen verbessert, nicht nur beim Motor" , sagte der ehemalige F1-Pilot Hans-Joachim Stuck im

"Der Vorteil von Ferrari ist, dass das Auto mit jedem Reifentyp und unter den unterschiedlichen Temperaturen funktioniert", erklärte Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko den Aufschwung von Ferrari.

Nach zwei Rennen führt Ferrari in der Konstrukteursmeisterschaft. Italienische Medien zelebrieren die "Rote Renaissance" . Hoffnungsträger Leclerc reist als WM-Leader zum Großen Preis von Melbourne nach Down Under.

"Er ist bereit für den Titel", sagte Binotto - und weckt damit Hoffnungen auf das Ende einer nicht enden wollenden Leidenszeit. Eine Leidenszeit, die noch viel länger währt als nur 910 Tage.

Charles Leclerc und Max Verstappen Fotocredit: Getty Images

Ferrari-Dominanz ein Relikt der Vergangenheit

Längst vergessen sind die Tage, in denen Ferrari nach Belieben dominierte und Michael Schumacher zu Beginn des Jahrtausends fünf WM-Titel in Folge gewann. 15 Jahre ist es her, als sich Kimi Räikkönen in einem Herzschlagfinale in Interlagos zum Weltmeister krönte - der bislang letzte von 15 Fahrerweltmeistertiteln für die Scuderia.

Seither fährt das erfolgreichste Team der Geschichte seinen Ansprüchen hinterher. Selbst die mehrmaligen Weltmeister Fernando Alonso und Sebastian Vettel "scheiterten" an ihrem Titeltraum in Rot, wie sich der Heppenheimer eingestehen musste.

Nun schlüpft Leclerc in die Rolle des Hoffnungsträgers. Der starke Saisonauftakt gebe zwar Selbstvertrauen, erklärte der 24-Jährige. Mit der WM-Führung im Koffer in den Albert Park zu fahren, sei aber "kein Vorteil".

Denn die Scuderia ist gewarnt: Auch 2017 und 2018 hatte Ferrari einen starken Saisonstart hingelegt, Sebastian Vettel führte die Weltmeisterschaft lange an, fiel dann in der zweiten Saisonhälfte zurück. Teilweise aufgrund eigener Fehler - vor allem aber, weil die Scuderia Vettel im Laufe des Jahres im Stich ließ.

Gute Laune bei Ferrari: Charles Leclerc und Carlos Sainz Fotocredit: Getty Images

Entwicklung als Faktor

"Bei den letzten beiden Gelegenheiten, die wir in den Jahren 2017 und 2018 hatten, haben wir in der Entwicklung ein wenig an Boden verloren", gab Binotto zu. Fehler, die dem Team aus Maranello in diesem Jahr nicht unterlaufen dürfen. Denn Red Bull und Max Verstappen sind in Schlagdistanz - das zeigte nicht zuletzt der Triumph in Dschidda.

Und auch Mercedes wollte der Ferrari-Boss längst nicht abschreiben.

"Ich denke, dass es nicht nur für uns, sondern für alle Teams eine Herausforderung ist, das Entwicklungsniveau über eine Saison hinweg aufrechtzuerhalten", sagte der 52 Jahre alte Italiener. "Aber es stimmt, dass unsere Konkurrenten in diesem Bereich sehr stark sind."

Mercedes wird beim Grand Prix in Melbourne ein großes Update-Paket mitbringen. Der Red Bull von Max Verstappen schien in Saudi-Arabien das stärkere Auto zu sein. "Es war für mich unheimlich schwer, ihn zu verteidigen mit dem Topspeed auf der Geraden", sagte Leclerc nach dem Rennen und blickte nach vorne: "Jetzt müssen wir hart arbeiten und einen Schritt machen in Melbourne."

In Australien wird der Topspeed in dieser Saison entscheidender sein als jemals zuvor. Der Albert Park wartet mit einem neuen Layout auf. Eine weitere lange Gerade und vier DRS-Zonen versprechen am Sonntag (07:00 Uhr im Liveticker ) mehr Überholmanöver als in früheren Jahren.

Vergangenheit warnt Ferrari

Wie der italienische Motorsportjournalist Giuliano Duchessa berichtet , hat die Power Unit der Scuderia aber noch Potenzial, um auf etwaige Entwicklungen von Red Bull und Mercedes zu reagieren.

Der Grundstein ist gelegt. Nach zweieinhalb Jahren kann Ferrari endlich wieder um Siege kämpfen. Doch das Team aus Maranello will endlich wieder mehr bejubeln als nur Rennsiege. "Wir sind stärker als 2021", lobte Leclerc und warnte dennoch: "Aber wir dürfen jetzt nicht lockerlassen!"

Hat die Scuderia aus ihren Fehlern der Vergangenheit gelernt, kann Leclerc nicht nur der erste Ferrari-Weltmeister seit 15 Jahren, sondern auch der jüngste Weltmeister aller Zeiten in Rot werden.

Doch der Weg ist noch weit. Die Scuderia ist gewarnt.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Ausschluss russischer Sportler: Mazepin verurteilt "Cancel Culture"

Der F1-Saisonstart in Bahrain: Alle Fragen und Antworten

Formel 1 Marko verrät: Für diesen Fall hat Verstappen eine Ausstiegsklausel 05/04/2022 AM 08:39