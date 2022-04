Mit dem Grand Prix von Australien steht das dritte Rennen der Formel-1-Saison 2022 auf dem Programm. Vom 8. bis 10. April dröhnen in Melbourne die Motoren.

Wie gewohnt stehen am Freitag die ersten beiden Trainings auf dem Programm. Los geht es um 5:00 Uhr bzw. 8:00 Uhr MESZ. Das 3. Freie Training und das Qualifying finden am Samstag ebenfalls um 5:00 bzw. 8:00 Uhr statt.

Am Sonntag wird es dann richtig ernst in Australien. Um 7:00 Uhr beginnt das Rennen mit Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Sebastian Vettel, Max Verstappen, Mick Schumacher und Co.

Hier gibt es alle Informationen zum Grand Prix von Australien in Melbourne.

Formel 1: GP von Australien live im TV

"Sky" überträgt das komplette Rennwochenende in Melbourne live im TV. Alle Sessions gibt es auf "Sky F1".

Formel 1: GP in Melbourne im Livestream

Das ganze Rennwochenende in Australien gibt es im Livestream bei "SkyGo" und via "SkyTicket".

F1: GP von Australien im Liveticker

Eurosport.de bietet in Zusammenarbeit mit bietet in Zusammenarbeit mit Motorsport-Total.com Liveticker zu allen Sessions in Melbourne an. Hier erhaltet ihr alle News zur Formel 1.

Zu den Livetickern:

GP von Australien: Sebastian Vettels Auto qualmt in Melbourne

Sebastian Vettel war es keine gelungene Rückkehr auf die Rennstrecke. Der viermalige Weltmeister, der die ersten beiden Rennwochenenden in Bahrain und Saudi-Arabien aufgrund einer Infektion mit dem Coronavirus verpasste, musste seinen Aston Martin 15 Minuten vor dem Ende des 1. Freien Trainings des Grand Prix von Australien abstellen. Der Grund war ein Problem mit dem Motor, der in Rauch aufging. Damit erwischte Vettel einen denkbar schlechten Start in das GP-Wochenende in Melbourne. | Fürwar es keine gelungene Rückkehr auf die Rennstrecke. Der viermalige Weltmeister, der die ersten beiden Rennwochenenden in Bahrain und Saudi-Arabien aufgrund einer Infektion mit dem Coronavirus verpasste, musste seinen15 Minuten vor dem Ende desabstellen. Der Grund war ein Problem mit dem Motor, der in Rauch aufging. Damit erwischte Vettel einen denkbar schlechten Start in das. | Zum Bericht

F1-Grand Prix von Australien: Ferrari und Red Bull dominieren Freie Trainings

Grand Prix von Australien steht fest - das Spitzenduell zwischen Ferrari und Red Bull geht auch in Melbourne weiter. Während sich Carlos Sainz in der ersten Session noch die Bestzeit sichern konnte, lieferte sein Teamkollege Charles Leclerc im darauffolgenden 2. Freien Training ab und platzierte sich vor Weltmeister Max Verstappen. Damit scheint sich der Kampf zwischen den beiden Ausnahmefahrern auch beim GP in Australien fortzusetzen. | Nach den ersten beiden Freien Training dessteht fest - das Spitzenduell zwischengeht auch inweiter. Während sichin der ersten Session noch die Bestzeit sichern konnte, lieferte sein Teamkollegeim darauffolgendenab und platzierte sich vor Weltmeister. Damit scheint sich der Kampf zwischen den beiden Ausnahmefahrern auch beimfortzusetzen. | Zum Bericht

