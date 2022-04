Nach einer zweijährigen Corona-Zwangspause kehrt die Formel 1 an diesem Wochenende wieder nach Australien zurück, und das auf eine neu gestaltete Strecke. Denn mehrere Kurven haben ein Update erfahren und wurden verbreitert, wobei sich die größten Änderungen im hinteren Teil der Strecke befinden.

Lokalmatador Daniel Ricciardo zeigte sich vom neuen Layout begeistert ist der Meinung, dass die Änderungen im Albert Park am Sonntag zu einem "völlig anderen" Rennen beitragen werden. "Es sieht wirklich gut aus. Ich war vor ein paar Jahren ein wenig an den Gesprächen über die Umgestaltung der Strecke beteiligt, als sie die erste Idee hatten, was man tun könnte, um die Rennen ein wenig besser zu machen", verriet er.

"Die Strecke hat schon immer Spaß gemacht, aber sonntags war es aufgrund des Layouts und der Beschaffenheit der Strecke etwas schwierig, zu überholen. Die Idee war also, die Strecke zu öffnen und den Sonntag etwas spannender zu machen, damit es mehr Überholmanöver gibt. Also ja, es wird viel flüssiger sein."

So ist von der neuen Kurve 6 bis zur Kurve 11 ein viel schnellerer Komplex entstanden, um Überholmöglichkeiten zu schaffen. Ricciardo hofft, dass diese Charakteristik auch für McLaren von Vorteil sein wird, das vor allem in langsamen Kurven Probleme hat.

Minimalziel beim Heimrennen: Punkte!

"In Bahrain hatten wir definitiv zu kämpfen", blickte er auf das erste Rennen des Jahres zurück. "Es war eine ziemlich kurvige, technische Strecke, dann ging es nach Saudi-Arabien, wo es viel flüssiger ist. Dort waren wir einen Schritt konkurrenzfähiger."

"Ich denke, die Strecke ähnelt mehr der von Melbourne an diesem Wochenende. Das bedeutet also hoffentlich etwas Gutes", sagte der Australier weiter. Mit den Änderungen am Layout glaubt er, "dass wir im Rennen hier einen ganz anderen Sonntag sehen werden."

Ricciardos Punktekonto ist nach den ersten beiden Saisonrennen noch leer, nachdem McLaren in Bahrain hinterherfuhr und er in Saudi-Arabien von einem technischen Problem ausgebremst wurde. Das soll sich beim Heimrennen ändern: Als Minimalziel peilt der 32-Jährige eine Platzierung unter den Top 10 an.

"Wir sind erst zwei Rennen gefahren. In die Punkteränge zu kommen, wäre also ein Anfang. Das ist das absolute Minimum. Das Einzige, was wahrscheinlich alle glücklich machen würde, ist ein Podium. Das würde ich mir wünschen. Aber davon sind wir ehrlich gesagt noch ein bisschen entfernt", gab Ricciardo zu.

Auch wenn er aktuell noch kein Auto hat, mit dem er in Australien um den Sieg kämpfen kann, ist er froh, dass er wieder in seiner Heimat fahren kann: "Ich denke, wenn etwas nicht mehr da ist, merkt man, wie sehr man es vermisst. So fühlt es sich wirklich an."

Ricciardo froh wieder zu Hause zu sein

"Vor ein paar Jahren war ich so nah dran, und wir waren alle hier und bereit, loszulegen", sprach er die kurzfristige Absage 2020 ab, als der gesamte Formel-1-Tross bereits in Australien war, die Veranstaltung aber kurz vor dem ersten Freien Training gecancelt wurde.

"Ich ging an diesem Abend ins Bett, bereit, am nächsten Morgen aufzuwachen und auf die Strecke zu gehen, und mitten in der Nacht erfuhr ich, dass die Veranstaltung wahrscheinlich abgesagt werden würde. Ja, das war ziemlich herzzerreißend", sagte Ricciardo.

"Das ist natürlich aus der egoistischen Sicht eines Fahrers. Aber auch für alle, die hier waren und ein Rennen sehen wollten, war es hart. Australien ist ziemlich abgelegen, sodass es für Aussies nicht einfach ist, zu anderen Orten auf der Welt zu reisen, um Rennen zu sehen. Deshalb bin ich sehr froh, wieder hier zu sein."

