In der Mitteilung heißt es als Begründung: "Um sicherzustellen, dass weder der Sport noch seine weltweite Anhängerschaft übermäßig beeinträchtigt werden, wird das Rennwochenende selbst als Fernsehveranstaltung stattfinden."

Das für den 19. April geplante vierte Saisonrennen in China, dem Ausbruchsland des Coronavirus, wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Saison soll am kommenden Sonntag in Melbourne/Australien starten.

(SID)