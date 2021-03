Publiziert 26/03/2021 Am 08:23 GMT | Update 26/03/2021 Am 08:23 GMT

Mit dem Großen Preis von Bahrain beginnt die neue Saison in der Formel 1. Vom 26. März bis 28. März steht das Rennwochenende auf dem Programm.

Am Freitag, 26. März um 12:30 Uhr und 16:00 Uhr finden die ersten beiden Trainings statt. Am 27. März steht um 13:00 Uhr das dritte Training an und um 16:00 Uhr das Qualifying.

Der Start zum Großen Preis von Bahrain in Sakhir erfolgt am Sonntag, den 28. März, um 17:00 Uhr. Zum Fahrerfeld gehören Lewis Hamilton, Sebastian Vettel und Max Verstappen.

Zudem feiert Mick Schumacher seine Premiere in der Formel 1. Er steigt als frischgebackener Formel-2-Champion in die Königsklasse auf.

Großer Preis von Bahrain live im TV

Sky überträgt das komplette Rennwochenende in Bahrain live im TV. Alle Sessions gibt es auf dem neuen Sender "Sky F1".

Formel 1: GP von Bahrain im Livestream

Das ganze Rennwochenende in Bahrain gibt es im Livestream bei SkyGo.

GP von Bahrain im Liveticker

Eurosport.de bietet in Zusammenarbeit mit bietet in Zusammenarbeit mit Motorsport-Total.com Liveticker zu allen Sessions in Sakhir an. Hier erhaltet ihr alle News zur Formel 1.

Zu den Livetickern:

