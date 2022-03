Mit dem Großen Preis von Bahrain beginnt die neue Saison in der Formel 1. Vom 18. März bis 20. März steht das erste Rennwochenende auf dem Programm.

Am Freitag, 18. März um 13:00 Uhr und 16:00 Uhr finden die ersten beiden Trainings statt. Am 19. März steht um 13:00 Uhr das dritte Training an und um 16:00 Uhr das Qualifying.

Ad

Der Start zum Großen Preis von Bahrain in Sakhir erfolgt am Sonntag, den 28. März, um 16:00 Uhr. Zum Fahrerfeld gehören unter anderem Lewis Hamilton, Mick Schumacher und der amtierende Weltmeister Max Verstappen. Sebastian Vettel fällt aufgrund einer Corona-Infektion aus. Für den viermaligen Weltmeister springt Nico Hülkenberg ein.

Formel 1 Beginn einer neuen Ära: Fragen und Antworten zum F1-Saisonstart VOR 7 STUNDEN

Hier gibt es alle Informationen zum Großen Preis von Bahrain in der Formel 1.

Formel 1 Saisonstart: Großer Preis von Bahrain live im TV

Sky überträgt das komplette Rennwochenende in Bahrain live im TV. Alle Sessions gibt es auf "Sky F1".

Formel 1: GP von Bahrain im Livestream

Das ganze Rennwochenende in Bahrain gibt es im Livestream bei SkyGo.

F1: Saisonstart in Bahrain im Liveticker

Eurosport.de bietet in Zusammenarbeit mit Motorsport-Total.com Liveticker zu allen Sessions in Sakhir an. Hier erhaltet ihr alle News zur Formel 1.

Zu den Livetickern:

Der F1-Saisonstart in Bahrain: Alle Fragen und Antworten

GP von Bahrain Neue Regeln in der F1: Hamilton, Verstappen und Co. starten ins Ungewisse VOR 8 STUNDEN