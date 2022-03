Erst am Donnerstag vermeldete Aston Martin, dass Sebastian Vettel aufgrund eines positiven Coronatests nicht am Auftaktrennen in Bahrain teilnehmen kann.

Ginge es nach Kollege Sergio Pérez, wäre die Infizierung keine Hürde mehr. Der Red-Bull-Pilot fordert mit Blick auf die Zukunft ein Umdenken.

"Wir sollten darüber nachdenken, ob wir den Fahrern nicht erlauben, an den Rennen teilzunehmen, wenn sie nur milde Symptome haben", sagte der 32-Jährige in einer Medienrunde in Bahrain.

Die Entscheidung über die Teilnahme sollte aber dennoch bei den Piloten liegen: "Natürlich würden das am Ende ganz allein die Fahrer entscheiden, aber ich glaube, es ergibt Sinn, darüber zu diskutieren."

Pérez: Corona soll WM nicht beeinflussen

Der Mexikaner war selbst in der Vergangenheit schon bei zwei Rennen aufgrund einer Coronainfektion zum Zuschauen gezwungen worden. Rückblickend auf seine damalige Auszeit erklärte Pérez, dass sein WM-Ergebnis dadurch "ruiniert" wurde.

Auch als Infizierter gebe es so viele Dinge, die man tun kann, erklärte der Vierte der Fahrerwertung aus dem Vorjahr. Tatenlos herumzusitzen halte Pérez für "schwierig".

Mit den jüngsten Leidtragenden der Regelungen fühlt der Red-Bull-Pilot mit: "Mir tut es einfach leid für Sebastian (Vettel, Anm. d. Red.) und Daniel (Ricciardo, Anm. d. Red.), aber das kann jedem passieren."

Sainz und Leclerc uneins

Während Ricciardo die zweiten Testtage der Formel 1 in Bahrain verpasste, wird Vettel mindestens für das Auftaktrennen in Bahrain am Sonntag ausfallen.

Von Ferrari-Pilot Carlos Sainz bekommt der Mexikaner Zuspruch für diese Idee. Er selbst bleibe weiter vorsichtig, betonte der Spanier, allerdings müsse die Formel 1 "so schnell wie möglich" wieder zur Normalität zurückkehren.

Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc sieht das allerdings anders und mahnt weiter zur Vorsicht: "Wir müssen aufpassen, auch innerhalb der Fahrer. Denn Covid ist nicht von einem auf den anderen Tag verschwunden", sagte der 24-Jährige: "Es ist immer noch so: Wenn man Covid hat, kann man nicht fahren. Und das schmerzt. Wir müssen vorsichtig sein."

