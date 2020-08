Als siebtes Saisonrennen in der Formel 1 steht der Große Preis von Belgien in Spa auf dem Programm. Lewis Hamilton ist auf dem Weg zum WM-Titel. Der Brite im Mercedes führt in der Fahrerwertung vor dem Niederländer Max Verstappen im Red Bull und dem Finnen Valtteri Bottas im Mercedes. Sebastian Vettel im Ferrari ist nach schwieriger Saison lediglich Elfter.

GP von Belgien Ferrari im 2. Freien Training chancenlos - Verstappen Schnellster VOR 44 MINUTEN

Die Freien Trainings in Spa live im TV

Alle drei Freien Trainings zum Großen Preis von Belgien werden live im TV bei Sky Sport 1 übertragen. Los geht es am Freitag, 28. August, um 11:00 Uhr und 15:00 Uhr mit den ersten beiden Trainings. Beginn des 3. Freien Trainings ist am Samstag, 29. August um 12:00 Uhr.

GP von Belgien: Das Qualifying live im TV

RTL und Sky Sport 1 zeigen das Qualifying in Spa live im TV. Los geht es am Samstag, 29. August, um 15:00 Uhr.

Der Große Preis von Belgien live im TV

Bei RTL und Sky Sport 1 wird der Große Preis von Belgien in der Formel 1 live im TV übertragen. Start ist am Sonntag, 30. August, um 15:10 Uhr.

Vettel jagt Meilenstein: Die Top-Facts zum GP in Silverstone

Die Formel 1 in Belgien im Livestream

Sky und RTL übertragen die Sessions aus Spa jeweils auch im Livestream bei SkyGo beziehungsweise TVNow.

Der GP von Belgien im Liveticker

Bei Eurosport.de gibt es alle Informationen zur WM-Saison in der Formel 1. Hier bieten wir in Zusammenarbeit mit Motorsport-Total.com auch Liveticker zu allen Sessions aus Spa an.

Zu den Livetickern:

Die Formel 2 mit Mick Schumacher in Spa

Auch die Formel-2-Piloten um Mick Schumacher bestreiten in Spa ihre WM-Rennen. Sky überträgt das Hauptrennen am Samstag (16:45 Uhr) und das Sprintrennen am Sonntag (11:10 Uhr) live.

Alonso über sein Comeback: "Stoppuhr entscheidet, nicht Alter"

GP von Belgien Mercedes kämpft zum Auftakt mit Verstappen - Ferrari mit sich selbst VOR 4 STUNDEN