Beim Großen Preis von Belgien starten die Formel-1-Piloten nach der Sommerpause wieder in die Saison. Vom 26. bis 28. August geht es um den Sieg und WM-Punkte in Spa Francorchamps.

Max Verstappen ist inzwischen klar auf Kurs WM-Titel. Der Red-Bull-Pilot liegt 80 Punkte vor Charles Leclerc im Ferrari.

Sebastian Vettel hat in seiner letzten Saison 16 Zähler auf dem Konto. Mick Schumacher liegt vier Punkte hinter seinem Landsmann.

Vorbild Vettel: Leclerc glaubt noch an Titel

Hier erhaltet Ihr alle unsere Informationen zum GP von Belgien in Spa.

"Sky" überträgt das komplette Rennwochenende live im TV. Alle Sessions gibt es auf "Sky F1".

Das ganze Rennwochenende in Spa Francorchamps gibt es im Livestream bei "SkyGo" und via "SkyTicket".

bietet in Zusammenarbeit mit Motorsport-Total.com Liveticker zu allen Sessions in Belgien an. Hier erhaltet ihr alle News zur Formel 1.