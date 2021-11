Auf die Bestzeit im Qualifying zum Formel-1-Grand-Prix in Brasilien 2021 folgt eine Untersuchung durch die Sportkommissare: Bei der technischen Nachkontrolle ist FIA-Technikchef Jo Bauer eine Unregelmäßigkeit am Mercedes W12 von Lewis Hamilton aufgefallen, die zu einer Disqualifikation Hamiltons führen könnte.

Bauer berichtet, er habe den Heckflügel des Hamilton-Autos einer Routineüberprüfung unterzogen und dabei festgestellt, dass sich das Drag-Reduction-System (DRS) zu weit habe öffnen lassen.

Im Wortlaut schreibt Bauer: "Die Voraussetzungen für das Maximum [im aufgeklappten Zustand] von 85 Millimetern [...] wurden nicht erfüllt."

Damit sind jetzt die Sportkommissare am Zug, um sich weiter mit dem Fall zu beschäftigen. Sollte Hamilton und Mercedes ein Regelverstoß nachgewiesen werden, könnte Hamilton seinen ersten Platz im Qualifying und damit seinen ersten Platz in der Startaufstellung zum Sprintqualifying am Samstag verlieren. Er stünde dann vor einer gewaltigen Aufholjagd sowohl im Sprint als auch im Grand Prix am Sonntag.

Hamilton verliert an diesem Wochenende ohnehin fünf Plätze in der Startaufstellung zum Grand Prix, weil an seinem Mercedes ein außerplanmäßiger Motorwechsel vorgenommen wurde. Er geht also maximal von P6 in das Hauptrennen am Sonntag.

