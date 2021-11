Mission Impossible trotz Platz eins: Mit frischem Motor hat Lewis Hamilton die Konkurrenz im Qualifying von Sao Paulo deklassiert. Mehr als vier Zehntelsekunden nahm der Formel-1-Rekordweltmeister seinem großen Rivalen Max Verstappen auf einer Runde ab, erster Sieganwärter ist dennoch der junge Niederländer: Hamilton nutzt bereits seinen fünften Verbrennungsmotor, ins Rennen am Sonntag wird er deswegen bestenfalls von Rang sechs starten.

"Ich bin dankbar für diesen Platz eins. Es fühlt sich an wie das erste Mal nach so langer Zeit", erklärte Hamilton, der sich zumindest die beste Ausgangsposition für den dritten und letzten Sprint der Saison am Samstag (20:30 Uhr im Liveticker) sicherte, in dem allerdings maximal drei Punkte zu gewinnen sind.

Entsprechend gelassen gab sich Verstappen, der ein Stück nach hinten versetzt neben Hamilton starten wird: "Das ist für mich kein Schock. Platz zwei ist gut, mehr war nicht drin. Viele Punkte kann man im Sprint ohnehin nicht gewinnen. Das wichtige Rennen ist am Sonntag."

Für dieses ist Verstappen der Top-Favorit, selbst für die Konkurrenz. "Realistischerweise muss man sagen: Das Rennen werden wir schwer gewinnen können", sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff bei Sky. Dennoch sei der Motortausch bei seinem Fahrer Nummer eins alternativlos gewesen: "Unsere Simulationen haben ergeben, dass das hier der richtige Ort dafür ist. Wir sind überzeugt, dass wir mit dem frischen Motor bessere Chancen haben." Das gelte auch für den Rest der Saison, prophezeite Wolff.

GP Brasilien: Vettel von Position 12

Den Deutschen gelang keine positive Überraschung. Sebastian Vettel holte im Aston Martin im Qualifying den zwölften Platz, Haas-Pilot Mick Schumacher landete auf Position 19. "Es hat einfach zu viel Zeit gefehlt. Vielleicht kann ich morgen ein, zwei Plätze gutmachen", sagte Vettel.

Die drei Schnellsten im Sprint über 24 Runden und rund 100 Kilometer sichern sich Punkte (3-2-1). Hamilton liegt in der Fahrer-WM aber bereits satte 19 Zähler hinter Verstappen. Wenn der Red-Bull-Star nach dem Grand Prix in Brasilien mindestens 24 Zähler vor Hamilton liegt, kann dieser bei drei noch ausstehenden Rennen seinen achten Titel in diesem Jahr nicht mehr aus eigener Kraft gewinnen. Verstappen gab sich trotz der aus seiner Sicht positiven Vorzeichen zurückhaltend. "In vier Rennen können viele Dinge passieren", sagte der Niederländer, der mit 24 Jahren zum zweitjüngsten Champion nach Vettel (23/Saison 2010) aufsteigen würde: "Es sieht gut aus für uns, aber die Dinge können sich schnell ändern."

Auf die Frage, ob er - anders als Hamilton - als amtierender Weltmeister mit der Startnummer 1 antreten würde, gab Verstappen eine sehr klare Antwort: "Absolut! Wie oft hat man schon die Gelegenheit, mit der 1 zu fahren? Und es ist auch gut fürs Merchandising. Es ist also klug, das zu tun."

Der 100-malige Grand-Prix-Sieger Hamilton gewann nur eines der letzten acht Rennen - begünstigt durch eine Startplatzstrafe gegen Verstappen.

