Vom 18. bis 20. Juni dröhnen die Motoren in Le Castellet. Der Große Preis von Frankreich in der Formel 1 steht auf dem Programm.

Die ersten beiden Trainings stehen am Freitag um 11:30 Uhr und 15:00 Uhr auf dem Programm. Das 3. Freie Training beginnt am Samstag um 12:00 Uhr.

Das Qualifying startet am Samstag um 15:00 Uhr. Der Große Preis von Frankreich findet schließlich am Sonntag zur gleichen Zeit statt.

Unter anderem kämpfen Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Max Verstappen, Mick Schumacher und Valtteri Bottas um gute Ergebnisse in Le Castellet.

Sky überträgt das komplette Rennwochenende in Le Castellet live im TV. Alle Sessions gibt es auf dem neuen Sender "Sky F1" zu sehen.

Auch im Livestream bei SkyGo verpassen Fans keine Sekunde vom Rennwochenende beim GP in Frankreich.

Max Verstappen (Red Bull) hat das 2. Freie Training zum Großen Preis von Frankreich gewonnen. Der WM-Führende drehte in 1:32,872 Minuten die Tagesbestzeit in Le Castellet. Damit lag der Niederländer allerdings nur 0,008 Sekunden vor Mercedes-Pilot Valtteri Bottas, dessen Teamkollege Lewis Hamilton auf Rang drei folgte (+0,253). Sebastian Vettel lag im Aston Martin als 15. Weit zurück (+1,575). | Zum Bericht

Dauer-Weltmeister Mercedes hat sich nach den desolaten Vorstellungen in Monaco und Baku offenbar berappelt. Valtteri Bottas und Formel-1-Rekordchampion Lewis Hamilton führten am Ende des ersten freien Trainings zum Großen Preis von Frankreich (Sonntag, 15:00 Uhr) das Klassement an. Einen Dämpfer erlebte Sebastian Vettel, der Aston-Martin-Pilot belegte nach einem Unfall nur Rang 15. | Zum Bericht