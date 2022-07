Für Sainz begann der Grand Prix in Frankreich allerdings mit einer Hiobsbotschaft: Der Spanier bekam für dieses Wochenende eine neue Steuerelektronik-Einheit und am Sonntag in der Startaufstellung zehn Plätze nach hinten.

Die deutschen Piloten hielten sich bei großer Hitze mit einer Asphalttemperatur von fast 60 Grad Celsius zurück. Der Heppenheimer Sebastian Vettel im Aston Martin wurde mit 1,921 Sekunden Rückstand 14., Haas-Pilot Mick Schumacher (+2,092) fuhr auf Rang 16.

Mercedes-Pilot George Russell (+0,951) wurde Vierter. Sein Teamkollege, Rekordweltmeister Lewis Hamilton (beide Großbritannien), kam am Freitag zunächst nicht zum Einsatz.

Anstelle des 37-Jährigen, der am Sonntag (15:00 Uhr im Liveticker) sein 300. Rennen in der Königsklasse absolvieren wird, saß Ersatzfahrer Nyck de Vries (Niederlande) im Cockpit. Im zweiten Training am Freitag (17:00 Uhr im Liveticker) wird Hamilton teilnehmen.

In Le Castellet steigt das zwölfte von insgesamt 22 Saisonrennen, am folgenden Wochenende geht es zum Abschluss des turbulenten Julis mit insgesamt vier Rennen nach Ungarn. Anschließend steht für die Königsklasse die Sommerpause an.

