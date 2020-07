Mercedes' British driver Lewis Hamilton steers his car during the qualifying session for the Formula One Hungarian Grand Prix at the Hungaroring circuit in Mogyorod near Budapest, Hungary, on July 18, 2020

Der Große Preis von Großbritannien live im TV, Livestream und Liveticker: Vom 31. Juli bis 2. August steht in Silverstone der GP von Großbritannien auf dem Programm. RTL und Sky übertragen live im TV und im Livestream. Eurosport.de bietet einen Liveticker zum Rennen in Silverstone mit Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Max Verstappen, Valtteri Bottas und Co. an.

Der Auftakt in die aufgrund der Coronapandemie mit deutlicher Verspätung begonnenen Formel-1-Saison verlief für Mercedes nahezu ideal. Lewis Hamilton führt mit 63 Punkten die Fahrerwertung vor Valtteri Bottas (58 Punkte) an. Im Gegensatz dazu erlebte Ferrari eine bisher Pannensaison. Der Rennstall um Sebastian Vettel und Charles Leclerc steckt in der Krise. In der Fahrer-WM belegt Leclerc mit 18 Punkten Rang sieben. Vettel ist mit neun Punkten Zehnter.

Die Freien Trainings in Silverstone live im TV

Sky überträgt die Freien Trainings aus Silverstone live im TV bei Sky Sport 1. Wie gewohnt finden das erste und zweite Freie Training am Freitag, 31. Juli und das dritte am Samstag, 1. August statt. n-tv zeigt die beiden Trainings am Freitag ebenfalls live.

Das erste Freie Training beginnt am Freitag, 31. Juli um 12:00 Uhr, das zweite Training um 16:00 Uhr. Das dritte Freie Training startet am Samstag, 1. August um 12:00 Uhr MESZ.

GP von Großbritannien: Das Qualifying live im TV

RTL und Sky Sport 1 zeigen das Qualifying in Silverstone live im TV. Los geht es am Samstag, 1. August, um 15:00 Uhr.

Der Große Preis von Großbritannien live im TV

Bei RTL und Sky Sport 1 wird der Große Preis von Großbritannien in der Formel 1 live im TV übertragen. Start ist am Sonntag, 2. August, um 15:10 Uhr.

Die Formel 1 heute im Livestream

Sky und RTL übertragen die Sessions aus Silverstone jeweils auch im Livestream bei SkyGo beziehungsweise TVNow. Die beiden Trainings am Freitag gibt es im Livestream auf n-tv.de.

Der GP von Großbritannien heute im Liveticker

Bei Eurosport.de gibt es alle Informationen zur WM-Saison in der Formel 1. Hier bieten wir in Zusammenarbeit mit Motorsport-Total.com auch Liveticker zu allen Sessions aus Silverstone an.

Zu den Livetickern:

Die Formel 2 in Silverstone

Auch die Formel-2-Piloten um Mick Schumacher bestreiten in Silverstone ihre WM-Rennen. Sky überträgt das Hauptrennen am Samstag (16:45 Uhr) und das Sprintrennen am Sonntag (11:10 Uhr) live. RTL berichtet am Sonntag darüber in der Vorberichterstattung auf das Formel-1-Rennen, die um 14:00 Uhr beginnt.

