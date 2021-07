Beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone steht eine Premiere auf dem Programm. Am Samstag findet erstmals in der Formel-1-Geschichte ein Sprintrennen statt.

Das Sprintrennen ersetzt das klassische Qualifying. Die Fahrer gehen am Sonntag in der Reihenfolge des Ergebnisses vom Samstag an den Start.

Dafür wird es am Freitagabend ein Qualifying geben, dass die Startreihenfolge für das Sprintrennen bestimmt. Die Top drei des Sprintrennens bekommen zudem Punkte für die WM-Wertung.

GP von Großbritannien 2022er Prototyp präsentiert: So sieht die neue Formel 1 aus VOR 7 STUNDEN

Das 1. Freie Training steht am Freitag, 16. Juli um 15:30 Uhr MESZ auf dem Programm. Ab 19:00 Uhr folgt dann das Qualifying.

Am Samstag, 17. Juli startet um 13:00 Uhr das 2. Freie Training und um 17:30 Uhr das Sprintrennen. Der Große Preis von Großbritannien wird am Sonntag, 18. Juli um 16:00 Uhr ausgetragen.

Großer Preis von Großbritannien in Silverstone live im TV

Sky überträgt das komplette Rennwochenende in Silverstone live im TV. Alle Sessions gibt es bei "Sky F1" zu sehen.

Formel 1: Silverstone-GP und Sprintrennen im Livestream

Auch im Livestream bei SkyGo und bei SkyTicket wird der Große Preis von Großbritannien live im TV übertragen.

Formel 1: Silverstone-GP im Liveticker

Eurosport.de bietet in Zusammenarbeit mit bietet in Zusammenarbeit mit Motorsport-Total.com Liveticker zum kompletten Rennwochenende an.

Silverstone-GP im Liveticker:

Silverstone-GP: Zeitplan mit Sprintrennen

Freitag, 16.07., 15:30 Uhr - 16:30 Uhr: 1. Freies Training

1. Freies Training Freitag, 16.07., 19:00 Uhr - 20:00 Uhr: Qualifying (für das Sprintrennen)

Qualifying (für das Sprintrennen) Samstag, 17.07., 13:00 Uhr- 14:00 Uhr: 2. Freies Training

2. Freies Training Samstag, 17.07., 17:30 Uhr - 18:00 Uhr: Sprintrennen

Sprintrennen Sonntag, 18.07., 16:00 Uhr: Rennen zum Großen Preis von Großbritannien

Das könnte Dich auch interessieren: Ecclestone kritisiert Hamilton - Mercedes-Star reagiert sofort

Historischer Monaco-GP: Alesi setzt Lauda-Ferrari in die Mauer

GP von Großbritannien Vettel kritisiert Pole-Regel bei Sprint-Qualifying: "Das ist falsch" VOR EINER STUNDE