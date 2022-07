Sebastian Vettel konnte es kaum glauben, als er per Funk über das erneute Aus in Q1 informiert wurde. Zum zweiten Mal in Folge in der Formel-1-Saison 2022 schaffte es Aston Martin mit beiden Autos nicht über das erste Qualifying-Segment hinaus. Vettel belegte P18, Lance Stroll wurde Letzter.

Und weil es in Silverstone ebenso nass war wie zuvor in Montreal, lag die Frage nahe, ob Aston Martin sich auf ähnliche Weise bei der Abstimmung vertan hat wie vor zwei Wochen. Doch Vettel winkt ab. Bei "Sky" erklärte er: "Ich glaube nicht, dass wir das gleiche Problem hatten wie in Kanada, aber dass wir wieder so früh raus sind, ist natürlich sehr bitter." Er sei "schwer enttäuscht".

Ad

Teamchef Mike Krack äußert sich ähnlich. Er spricht von einer "großen Enttäuschung" und davon, dass Aston Martin "nicht gut genug gearbeitet" habe. P18 und P20 in der Startaufstellung zum Heimrennen des Teams sei schwer zu verdauen. "Vor allem, wo das Team sehr hart gearbeitet hat, um die aerodynamischen Updates in kurzer Zeit rennbereit zu machen", meint Krack.

GP von Großbritannien Im 151. Qualifying: Sainz feiert historische Debüt-Pole VOR 2 STUNDEN

Auch Vettel bedauert, die neuen Teile von Aston Martin nicht besser in Szene gesetzt zu haben: "Heute waren wir einfach zu langsam, und das ist natürlich schade, weil wir hatten natürlich vor dem Wochenende ein wenig Hoffnung, was die neuen Teile angeht."

Vettel nach Training: "Gute Balance"

Ein Fortschritt zeigt sich anhand des Resultats nicht. Vettel ist aber trotzdem davon überzeugt, "irgendwo einen Schritt gemacht [zu] haben", ging an dieser Stelle allerdings nicht ins Detail. Es "natürlich nicht nur ein bisschen enttäuschend", keine echten Fortschritte auf der Strecke vermelden zu können.

Das Auto habe sich zumindest im dritten Freien Training "bei der Balance gut angefühlt", sagte Vettel. Silverstone ist da eine sehr ehrliche Strecke, die dir zeigt, wo du stehst. Ich glaube aber nicht, dass wir jetzt schon ein Fazit zu den Updates ziehen können. Klar ist aber: Es ist nicht sofort ein gewaltiger Fortschritt. Da müssen wir erst noch ein paar Sachen verstehen."

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Sainz bändigt den Regen: Quali-Debakel für Vettel und Schumacher

Wachablösung? Vettel: "Wenn man uns die richtigen Mittel gibt..."

GP von Großbritannien Verstappen untermauert Ansprüche - Schumacher zeigt in Silverstone auf VOR 6 STUNDEN