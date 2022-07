Mit dem GP von Großbritannien machen die Formel-1-Piloten Station auf der Traditionsstrecke in England. Vom 1. bis 3. Juli gehen in Silverstone Charles Leclerc und Sergio Pérez auf die Jagd von Weltmeister und WM-Leader Max Verstappen.

Am Freitag stehen das 1. Freie Training und das 2. Freie Training auf dem Programm. Los geht es um 14:00 Uhr bzw. 17:00 Uhr MESZ. Das 3. Freie Training und das Qualifying finden am Samstag um 13:00 Uhr bzw. 16:00 Uhr statt.

Am Sonntag steht wie gewohnt das Rennen mit Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Max Verstappen, Charles Leclerc, Mick Schumacher und Co. an. Start ist um 16:00 Uhr MESZ.

Hier gibt es alle Informationen zum Grand Prix von Großbritannien in Silverstone.

Formel 1: GP in Silverstone live im TV

"Sky" überträgt das komplette Rennwochenende live im TV. Alle Sessions gibt es auf "Sky F1".

Das Rennen am Sonntag gibt es zudem auch live im Free-TV bei "RTL" zu sehen.

Formel 1: GP von Großbritannien im Livestream

Das ganze Rennwochenende in Silverstone gibt es im Livestream bei "SkyGo" und via "SkyTicket".

"RTL" ist zudem im Livestream bei "RTL+" mit von der Partie.

F1: GP von Großbritannien im Liveticker

Eurosport.de bietet in Zusammenarbeit mit bietet in Zusammenarbeit mit Motorsport-Total Liveticker zu allen Sessions in Silverstone an. Hier erhaltet ihr alle News zur Formel 1.

Zu den Livetickern:

GP in Silverstone - Ungewisse Zukunft: Vettel und Schumacher vor entscheidenden Wochen

Mit dem Großen Preis von Silverstone beginnt für Sebastian Vettel und Mick Schumacher ein entscheidender Monat. Vier Rennen stehen im Juli an, bevor sich die Formel 1 in die Sommerpause verabschiedet - und wichtige Gespräche anstehen. Während Aston Martin mit neuen Updates um eine Vertragsverlängerung von Vettel kämpft, steht Schumacher unter Druck: Noch immer wartet er auf seine ersten WM-Punkte. | Zum Bericht

