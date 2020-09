Etwa zur Rennhalbzeit raste mit dem schwierig zu fahrenden Boliden zudem sein Teamkollege Charles Leclerc in die Streckenbegrenzung, schied aus - und sorgte für eine Rennunterbrechung.

Vettels ohnehin langsames Auto zeigte auch gefährliche technische Mängel, und der Heppenheimer hatte anschließend kaum noch Lust auf Analysen. "Der Drops ist gelutscht", sagte er bei "RTL", "dieses Jahr wird schwierig bleiben, und nächstes Jahr betrifft mich nicht mehr. Das Team hat eine andere Richtung gewählt als ich." Am Ende der Saison muss Vettel Ferrari verlassen.

"Ich weiß auch nicht weiter", sagte Vettel: "Man denkt dauernd, schlimmer geht es nicht mehr, doch anscheinend geht es in diesem Jahr immer noch schlimmer. Aber was bleibt anderes übrig? Ich würde nicht sagen, dass es frustrierend ist, es nervt einfach. Der Spaßfaktor ist nicht auf dem Höhepunkt gerade. Am Dienstag bin ich jetzt erstmal im Simulator, und der hält ja wenigstens."

Vettel: "Die Leitung ist explodiert"

In Monza war er nur von Rang 17 gestartet, auch die ersten Runden drehte er nur auf Augenhöhe mit den üblichen Hinterherfahrern in den Williams- und Haas-Boliden.

Die Box erkannte dann ein "Problem links hinten", nur Augenblicke danach raste Vettel in der ersten Schikane nach Start und Ziel geradeaus und durchbrach dort beinahe ungebremst die Styropor-Wegweiser. "Die Leitung ist explodiert. Ich habe kein Bremspedal mehr", funkte er an die Box. Auf dem Weg zurück in die Garage schlugen Flammen aus Vettels linkem Hinterrad.

"Es hatte sich früh angekündigt, dass wir an den hinteren Bremsleitungen Probleme hatten", sagte er, "da habe ich noch versucht, das Auto zu schonen. Aber dann hatte ich beim Anbremsen in die erste Kurve gar keinen Bremsdruck mehr. Gott sei Dank ist es dort passiert, wo viel Auslauf ist. In einer anderen Ecke wäre es nicht lustig gewesen."

