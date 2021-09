Beim Großen Preis von Italien in Monza haben die Piloten gleich die doppelte Chance, zu punkten. Am Samstag findet zum zweiten Mal in der Formel-1-Geschichte ein Sprintrennen statt.

Das Sprintrennen ersetzt das klassische Qualifying. Die Fahrer gehen am Sonntag in der Reihenfolge des Ergebnisses vom Samstag an den Start.

Dafür wird es am Freitagabend ein Qualifying geben, dass die Startreihenfolge für das Sprintrennen bestimmt. Die Top drei des Sprintrennens bekommen Punkte für die WM-Wertung.

Das 1. Freie Training steht am Freitag, 10. September um 14:30 Uhr MESZ auf dem Programm. Ab 18:00 Uhr folgt dann das Qualifying.

Am Samstag, 11. September startet um 12:00 Uhr das 2. Freie Training und um 16:00 Uhr das Sprintrennen. Der Große Preis von Italien wird am Sonntag, 12. September um 15:00 Uhr ausgetragen.

Großer Preis von Italien live im TV

Sky überträgt das komplette Rennwochenende in Monza live im TV. Alle Sessions gibt es bei "Sky F1" zu sehen.

Beim Rennen am Sonntag ist auch RTL live im Free-TV mit von der Partie.

Formel 1: Monza-GP und Sprintrennen im Livestream

Auch im Livestream bei SkyGo wird der Große Preis von Italien live im TV übertragen. Das Rennen gibt es auch im Livestream bei TVNow zu sehen.

Formel 1: Monza-GP im Liveticker

Eurosport.de bietet in Zusammenarbeit mit bietet in Zusammenarbeit mit Motorsport-Total.com einen Liveticker zum kompletten Rennwochenende an.

Zu den Livetickern:

