Einen Grund für die anhaltenden Spannungen sieht Steiner in der Unterlegenheit des Autos. "Sie haben niemanden, mit dem sie sich sonst messen können. Deshalb fokussieren sie sich aufeinander", sagte Steiner, der sein junges Fahrerduo am Donnerstag zu einem erneuten Gespräch bat.

Angesichts der schwierigen Beziehung beider Fahrer wirkt derzeit auch ein gemeinsamer Start für Haas in der kommenden Saison problematisch. Ein Haas-Cockpit ist vertraglich einem Ferrari-Fahrer zugesagt, zu diesen zählt Schumacher. Mazepins Vater Dmitri ist allerdings mit seinem Unternehmen Titelsponsor des Teams. Eine neue Vereinbarung mit Schumacher sei noch nicht abschließend getroffen, so Steiner. "Wir arbeiten daran, alles läuft in die richtige Richtung", sagte er.

Die Spannungen zwischen Schumacher und Mazepin hatten sich am vergangenen Wochenende in den Niederlanden zugespitzt. Nach einem Konflikt im Qualifying kamen sich beide im Rennen bei hoher Geschwindigkeit gefährlich nahe.

Formel 1 Kein zweiter Rosberg: Hamilton hat keine Angst vor Russell VOR 19 STUNDEN

Das könnte Dich auch interessieren: Räikkönen fällt weiter aus - Kubica fährt auch in Monza

(SID)

Raikkönen jagt Schumacher-Rekord: Die Topfacts zum GP Portugal

Formel 1 Ralf Schumacher legt nach und greift Steiner und Mazepin an VOR EINEM TAG