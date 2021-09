Lewis Hamilton fand Zerstreuung an der sonnigen Côte d'Azur. Beim Schwimmtraining im Mittelmeer tankte der Rekordweltmeister der Formel 1 nach der Niederlage in der Verstappen-Hochburg Zandvoort neue Kraft für alte Ziele.

Der 100. Grand-Prix-Sieg ist so eines, beim Großen Preis von Italien in Monza am Sonntag (ab 15.00 Uhr im Liveticker) könnte der Brite den Meilenstein nach mehreren vergeblichen Anläufen endlich erreichen. Ein anderer Karrieretraum lässt sich ungleich schwieriger erfüllen - und zerschlägt sich womöglich komplett. Der achte WM-Titel, der Hamilton auch in dieser Statistik vom ebenfalls siebenmaligen Weltmeister Michael Schumacher absetzen würde, gerät in Gefahr.

Derzeit liegt das vor allem am Red-Bull-Rivalen Max Verstappen. Die WM-Führung hat Mercedes-Superstar Hamilton am vergangenen Wochenende bereits an den Niederländer verloren . Zwar trennen beide in der Fahrerwertung nur drei Punkte, der Trend zeigt nach zuletzt zwei Siegen in Serie aber klar in Richtung Verstappen.

Hamilton wartet dagegen seit Silverstone auf einen Triumph. Der letzte wirklich überzeugende Auftritt liegt mit dem Großen Preis von Spanien im Mai aber noch viel weiter zurück. In Italien muss die Wende gelingen. "In Monza wird mit weniger Downforce gefahren, vielleicht sind wir da näher dran", sagte Hamilton vor dem 14. Saisonrennen auf dem Vollgaskurs in der Lombardei.

Hamilton kann Schumacher endgültig übertrumpfen

Die Power des Mercedes-Antriebs, so die Hoffnung, soll Hamilton auf den langen Geraden den nötigen Vorteil verschaffen. Mercedes-Sportchef Toto Wolff kündigte eine "massive attack" für Monza an: "Da geben wir alles, was wir haben."

Viel stärker als Red Bull beschäftigt sich Mercedes allerdings bereits mit dem Auto für 2022, wenn ein umfangreiches neues Reglement greift. Derzeit heißt das: Mehr Upgrades am Red Bull, mehr Probleme für Hamilton. "Sie haben so große Schritte gemacht, mit dem Auto, mit dem Motor, beim Start", sagte Hamilton.

Nun hat der 36-Jährige noch genügend Zeit für den historischen achten WM-Titel. Mindestens acht weitere Rennen sind in der laufenden Saison noch zu fahren, ein neuntes kommt wohl noch dazu. Zudem läuft Hamiltons Vertrag bis 2023. Theoretisch wären sogar zehn WM-Titel möglich.

Die Herausforderungen werden allerdings nicht kleiner. Seit Dienstag ist offiziell, dass sich Hamilton zur Saison 2022 wohl auch intern einem größeren Zweikampf als bisher stellen muss. Top-Talent George Russell ersetzt Valtteri Bottas , der seit 2017 als nicht immer freiwilliger "Wingman" einen Anteil an Hamiltons Erfolgen hatte.

Er freue sich auf die Zusammenarbeit mit seinem Landsmann, sagte Hamilton am Dienstag. Russell habe sich das Mercedes-Cockpit schließlich durch "harte Arbeit" verdient. Die wartet auch auf Hamilton. Nach der Einheit an der Côte d'Azur steht der nächste Zweikampf mit Verstappen dicht bevor.

(SID)

