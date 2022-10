Im Anschluss wurde der viermalige Weltmeister geradezu sentimental und bedankte sich am Boxenfunk leidenschaftlich bei den japanischen Fans: "Arigatou gozaimasu Suzuka [Vielen Dank Suzuka]. Ich werde diesen Ort vermissen." Eine Aktion, die laut Vettel nicht von langer Hand geplant, sondern eine spontane Reaktion war.

"Ich habe hier so viel Unterstützung bekommen. Das ist großartig, es gibt so viel Energie, die Leute scheinen sich sehr zu freuen, dass wir wieder da sind. Es gibt viele deutsche Flaggen. Deshalb wollte ich mich bedanken", sagte er beim britische TV-Sender "Sky".

Ad

Gleichzeitig schwang bei Vettel auch ein bisschen Wehmut darüber mit, dass es seine letzten Runden mit einem leichten Formel-1-Auto in Suzuka waren. "Ich bin ein bisschen traurig, dass das so das letzte Mal Qualifying war", so Vettel im Interview mit dem deutschen Kanal von "Sky".

GP von Japan Aufatmen bei Red Bull: Verstappen behält Pole Position nach Protest VOR 6 STUNDEN

"Ich meine, die Strecke ist einfach was Besonderes. Ich fühle mich hier so lebendig wie auf keiner anderen Strecke", schwärmte Vettel von Suzuka. "Allein der erste Sektor, da hochzufliegen, von links nach rechts, nur mit dem Gas zu spielen und das Auto mit dem Gaspedal zu balancieren, die Bremse wird höchstens mal so ein bisschen angetippt, das hat einfach was Magisches."

"Natürlich waren wir heute nicht die Schnellsten, aber ich glaube, wir haben mehr herausholen können, als im Auto drin ist", beurteilte Vettel sein Qualifying. Der Einzug in den letzten Abschnitt des Qualifyings gelang dem Deutschen dabei nur um Haaresbreite. Als Zehnter in Q2 war Vettel gerade einmal drei Tausendstelsekunden schneller als McLaren-Pilot Daniel Ricciardo.

Vettel hat im Rennen "nichts zu verlieren"

"Es war natürlich sehr knapp, aber wir waren auch schon ein paar Mal dieses Jahr auf der anderen Seite und vielleicht hat irgendwie die Strecke und der Geist es ein bisschen gut mit mir gemeint", sagte Vettel. "Bei der Runde in Q2 habe ich mich sehr unter Druck gesetzt, denn ich wollte in Q3 kommen und brauchte eine perfekte Runde. Und das haben wir geschafft - so gerade."

In Q3 fuhr Vettel dann sogar noch einmal eine Zehntelsekunde schneller, doch mehr als Startreihe fünf war realistisch nicht zu erwarten. "Wir fahren dann kein wirkliches Rennen, weil wir wissen, dass alle anderen schneller sein sollten. Aber wir haben Lando [Norris] geschlagen, der ein bisschen Pech hatte."

Mit Blick auf das Rennen sagt Vettel: "Wir haben nichts zu verlieren. In der Konstrukteurswertung geht es sehr eng zu, deshalb wollen wir ein paar Punkte holen." Als Siebter hat Aston Martin 15 Punkte Rückstand auf Alfa Romeo und nur drei Punkte Vorsprung auf Alpha Tauri und Haas.

Ein Fragezeichen steht für Vettel wie für alle anderen noch hinter dem Wetter. Dass es am Nachmittag in Suzuka regnen soll, ist recht sicher. Unsicher ist aber noch, wann der Regen kommt. "Lassen wir uns überraschen, ob es schon von Anfang an regnet oder später anfängt zu regnen", sagte Vettel, der sich von Startplatz neun aus Chancen auf WM-Punkte ausrechnet: "Wir fahren ziemlich weit vorne los für unsere Verhältnisse und ich denke, dass wir da auch gut mitschwimmen können."

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Alonso-Nachfolger bei Alpine steht fest - auch Toptalent erhält Cockpit

Mercedes-Pilot Russell verrät: So ist das Verhältnis zu Hamilton

GP von Japan Vettel zieht F1-Rückkehr in Suzuka "ernsthaft in Betracht" UPDATE 06/10/2022 UM 08:29 UHR