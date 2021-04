Der Istanbul Park hatte nach zahlreichen Umstrukturierungen des Rennkalenders aufgrund der Pandemie bereits im Vorjahr nach acht Jahren Pause sein Comeback in der Formel 1 gefeiert und springt nun erneut als Ersatz ein.

"Auch wenn es enttäuschend ist, dass wir in dieser Saison nicht in Kanada sein können, freuen wir uns, bestätigen zu können, dass die Türkei nach einem fantastischen Rennen im vergangenen Jahr auch 2021 ein Rennen austragen wird", sagt Formel-1-CEO Stefano Domenicali.

Im gleichen Atemzug bekannte sich die Formel 1 aber zum Kanada-Rennen und verkündete die vorzeitige Vertragsverlängerung um zwei Jahre bis 2031.

Erst im März 2017 war der Kontrakt langfristig bis 2029 ausgedehnt worden.

Erhebliche Einschränkung der Reisefreiheit

Die Absage des Kanada-GP hatte sich zuletzt angedeutet. "Radio Canada" berichtete bereits vor knapp zwei Wochen, dass das Rennen aus Gründen der öffentlichen Sicherheit nicht stattfinden kann, da eine Verbreitung des Coronavirus befürchtet wird. Zudem seien finanzielle Gründe ausschlaggebend für eine Absage, da das Rennen wohl nur hinter verschlossenen Türen hätte stattfinden können.

In Kanada gibt es derzeit eine erhebliche Einschränkung der Reisefreiheit. Einreisende müssen nach Ankunft für drei Tage in ein Quarantäne-Hotel und dort auf das Ergebnis eines zweiten Coronatests warten. Doch auch bei einem negativen Ergebnis gilt derzeit eine 14-tägige Quarantäne.

Weil der Circuit Gilles Villeneuve ein semipermanenter Kurs ist, hätten die Vorbereitungsarbeiten schon früh beginnen müssen. Daher musste auch früher eine Entscheidung über die Austragung getroffen werden.

Nürburgring nur ein Gerücht

Ein Plan sah vor, das Rennen komplett hinter verschlossenen Türen abzuhalten und dabei strenge Bubble-Vorgaben für Teams und anderes Personal einzuhalten. Beim Grand Prix in Abu Dhabi im Vorjahr kam etwa der ganze Tross mit Charterflügen aus Bahrain und blieb in reservierten Hotels. Das wurde für Montreal aber nicht als praktikabel angesehen.

"Ich möchte dem Promoter und den Behörden in Kanada für ihren Einsatz in den letzten Wochen danken, aber die Reisebeschränkungen machen unsere Pläne unmöglich", sagt Domenicali, der gleichzeitig auch den türkischen Promotern seinen Dank ausrichtete.

Zuletzt hatte "RTL" berichtet, der Nürburgring könnte als Ersatz für Kanada in den Kalender rücken und erklärte, nach eigenen Informationen sei dies "mehr als ein Gerücht". Auf Anfrage von "Motorsport-Total.com" zeigte man sich am Ring aber "überrascht" und stellte klar: "Es hat dazu noch keine konkreten Gespräche mit der Formel 1 gegeben."

Ein Rennen in der Türkei am 13. Juni macht auch deshalb Sinn, weil die Formel 1 eine Woche zuvor in Aserbaidschan unterwegs ist. Logistisch ist ein anschließendes Rennen in Istanbul deutlich einfacher umsetzbar.

