Formel 1

Großer Preis von Mexiko: Sergio Pérez gibt bei Showrun in Mexiko richtig Gas, 130.000 Fans jubeln

Was für eine Riesen-Show von Red Bull in Mexiko-Stadt - und das bevor der Große Preis von Mexiko überhaupt begonnen hat. Lokalmatador Sergio Pérez sorgte bereits am Mittwoch bei einem Showrun auf der Paseo de la Reforma, einer der Hauptstraßen von Mexiko-Stadt, für Furore bei seinen Landsleuten. Pérez schwärmte im Anschluss: "Von solch einem Moment hätte ich nicht zu träumen gewagt."

00:01:45, vor einer Stunde