Max Verstappen stellte seinen Red Bull auf der Zielgeraden ab und kletterte frustriert aus dem Cockpit. Statt der fest eingeplanten Pole Position und dem Vorteil im WM-Zweikampf mit Lewis Hamilton hatte es im Qualifying zum Großen Preis von Mexiko am Samstag nur zum ernüchternden dritten Startplatz gereicht. Red Bull war von der überraschend starken Mercedes-Konkurrenz düpiert worden.

Die Silberpfeile stehen im 18. Saisonrennen am Sonntag (20.00 Uhr MEZ/Sky) in der ersten Startreihe. Die Pole Position sicherte sich dabei der Finne Valtteri Bottas, der in 1:15,875 Minuten die schnellste Runde drehte. Hamilton, der in der Fahrer-WM zwölf Punkte Rückstand auf Verstappen hat, wurde Zweiter.

"Dieser Sport hört niemals auf, mich zu faszinieren. Die Dinge können sich von einer Session auf die andere ändern, weil man plötzlich das Potenzial des Autos entfesselt", schwärmte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff bei Sky.

Bottas, der zum 19. Mal ein Formel-1-Rennen von der Spitze in Angriff nimmt, freute sich über eine "großartige Runde". Hamilton lobte den "großartigen Job" seines Teamkollegen, der Mercedes am Saisonende verlässt. Verstappen fand sich mit dem Resultat ab. "Es ist nicht toll, aber immer noch besser als als Zweiter zu starten", sagte Verstappen mit Blick auf die sauberere Rennlinie auf P3.

Vettel und Schumacher profitieren von Strafen

Sebastian Vettel verpasste im Aston Martin als Elfter das Q3, startet wegen Motorenstrafen für die Konkurrenz allerdings vom neunten Platz und hat gute Chancen auf Punkte im Rennen. Mick Schumacher scheiterte im unterlegenen Haas-Boliden in Q1, profitiert aber ebenfalls von Motorenstrafen und steht auf dem 15. Platz.

Red Bull war in der Höhenluft in Mexiko-Stadt stärker eingeschätzt worden und hatte die Erwartungen im Training auch bestätigt. Die Mercedes-Herausforderer setzen auf einen etwas größeren Turbolader im Honda-Motor und besitzen auf dem Papier einen Vorteil gegenüber dem Rivalen.

Von diesem war im entscheidenden Q3 nichts mehr zu sehen. Das Mercedes-Duo legte mit schnellen Runden vor. Der Konter verpuffte, da Verstappens mexikanischer Teamkollege Sergio Perez auf den Japaner Yuki Tsunoda (AlphaTauri) auflief, von der Strecke abkam und keinen Windschatten mehr spenden konnte. "Damit war meine Runde natürlich zerstört", sagte Verstappen.

Die Zeitenjagd war früh für eine knappe halbe Stunde unterbrochen worden. Lance Stroll verlor in Q1 beim Einbiegen auf die Zielgerade die Kontrolle über seinen Aston Martin und schlug heftig in die Mauer, Teile der Streckenbegrenzung mussten ersetzt werden. Auch Stroll, der wegen einer Motorenstrafe ohnehin vom Ende des Feldes startet, konnte seinem Teamkollegen Vettel im weiteren Verlauf damit keinen Windschatten mehr geben.

