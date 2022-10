Weltmeister Max Verstappen (+ 0,477) lag im Red Bull als Dritter bereits eine knappe halbe Sekunde zurück. Sein mexikanischer Teamkollege Sergio Pérez (+ 0,842), der entlang des Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexiko-Stadt lautstark gefeiert wurde, wurde Fünfter.

Mick Schumacher (+ 2,199) leistete sich vor Kurve 11 einen Dreher, der ohne Schaden an seinem Haas allerdings glimpflich verlief.

Der 23-Jährige belegte den 17. Platz. Im Qualifying am Abend (22:00 Uhr im Liveticker ) kämpft Schumacher um eine gute Ausgangslage für das Rennen, in dem er sich für eine Weiterbeschäftigung beim US-Rennstall empfehlen will.