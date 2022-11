Gene Haas setzte Mick Schumacher im Vorfeld des Grand Prix von Mexiko die Pistole auf die Brust: "Wenn er bei uns bleiben will, dann muss er zeigen, dass er mehr Punkte holen kann."

Beim US-amerikanischen Rennstall wolle man dem Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher "so viel Zeit wie nur möglich geben, um zu sehen, was er kann."

Schumachers Cockpit ist nämlich das einzige, welches für die Saison 2023 noch nicht vergeben ist. Die Entscheidung über seine Zukunft soll möglichst vor dem WM-Finale in Abu Dhabi gefällt werden. Damit bleibt dem Formel-2-Meister von 2020 wohl nur noch das Rennen in Brasilien (11. bis 13. November), um die Verantwortlichen von sich zu überzeugen. Oder ist seine letzte Chance bereits vertan?

Schumacher erklärt: Haas' Speed verpufft

Laut Schumacher war in Mexiko-City ohnehin nicht viel zu holen. "Selbst mit einem guten Start wären wir nach hinten durchgereicht worden. Die Rennpace war einfach nicht drin heute", konstatierte er am TV-Mikrofon von "Sky".

Nachdem der Haas eine Woche zuvor in Austin und im Qualifying am Samstag noch äußerst agil und schnell gewirkt hatte, war tags darauf nichts mehr davon zu sehen.

"In Austin hatten wir den Speed, um in die Punkte zu fahren. Heute war aber keine Pace da, das hat man bei beiden Autos gesehen", erklärte Schumacher weiter. "Insofern glaube ich nicht, dass das eine große Rolle in den Vertragsgesprächen spielen wird", ist sich der 23-Jährige sicher.

Immerhin setzte Schumacher seinen Erfolgslauf im teaminternen Duell mit Kevin Magnussen auch in Mexiko fort. Seit Silverstone landete er nämlich in elf Rennen gleich siebenmal vor seinem dänischen Teamkollegen, nur viermal zog er im direkten Vergleich den Kürzeren. Eine Statistik, die für den Deutschen spricht - und eine gefährliche Wahrheit kaschiert.

Trend spricht für Schumacher - doch die Punkte fehlen

Die Zahlen sind nämlich mit Vorsicht zu genießen. Sowohl in Silverstone (P8) als auch eine Woche später in Spielberg (P6) fuhr Schumacher in die Punkte und ließ sein Potenzial aufblitzen. Im selben Zeitraum platzierte sich Magnussen gleich dreimal in den Punkten und verteidigte seinen Vorsprung in der Gesamtwertung auf seinen Teamkollegen (24:12).

Und das ist der Knackpunkt. Für Haas gibt es im harten Kampf der Konstrukteure nur eine Währung: Punkte. Daher sind die Ergebnisse von Magnussen, der gerade zu Saisonbeginn überragend performte, für Gene Haas und Teamchef Günther Steiner Gold wert.

Schumacher mag mit Blick auf die gesamte Saison den direkten Vergleich zwar mit 11:7 anführen. Wenn es drauf ankam, war aber Magnussen der Mann für die Punkte - der Mann für's Überleben.

Mick Schumacher (r.) im Gespräch mit Kevin Magnussen Fotocredit: Getty Images

Kritische Stimmen vom Haas-Boss: Viel Potenzial - zu hohe Kosten?

Von Schumachers unumstrittenen Talent ist man auch bei Haas jedoch weiterhin überzeugt. "Ich denke, Mick hat eine Menge Potenzial", lobte Team-Boss Haas seinen Schützling. Doch wie auch in anderen Sportarten spielt auch in der Formel 1 das Geld eine große Rolle

"Aber er kostet uns ein Vermögen und er hat viele Autos geschrottet", kritisierte Haas. "Das hat uns viel Geld gekostet, das wir einfach nicht haben."

Damit bezog sich der US-Amerikaner auf Schumachers zahlreiche Crashes in diesem Jahr. In Saudi-Arabien kostete ihn ein Unfall im Qualifying die Teilnahme am Rennen. In Imola geriet er mit Fernando Alonso aneinander. Durch einen Crash mit Sebastian Vettel in Miami brachte er sich um wichtige Punkte. Beim Klassiker von Monaco brach sein Bolide schier entzwei. Sein Crash im Training von Suzuka war sein jüngster aufsehenerregender Ausrutscher.

Neben den wirtschaftlichen Sorgen, welche den US-amerikanischen Rennstall beschäftigen, könnte Schumacher auch das offenbar verlorene Vertrauen seitens Ferrari zum Verhängnis werden.

Wie Ende August nämlich bekannt wurde, ist der Deutsche ab 2023 nicht mehr Teil der Ferrari Academy . Dies würde Haas, das eng mit Ferrari kooperiert, einen weiteren Grund liefern, sich anderweitig auf dem Fahrermarkt umzusehen.

Schumacher droht Aus - Rückkehr des "Hulks"?

Auf dieser Suche soll sich ein alter Bekannter ins Rampenlicht gestellt haben: Nico Hülkenberg. Eine Option, die angesichts der enormen Erfahrung des 35-Jährigen als äußerst plausibel erscheint.

In seinen neun Jahren als Stammfahrer ging Hülkenberg 177-mal bei einem Formel-1-Grand-Prix an den Start und sammelte für vier verschiedene Teams Punkte. Der Kampf ums Mittelfeld ist dem Deutschen also wie auf den Leib geschneidert. Ein unverhoffter Trumpf für Haas?

Auch in der laufenden Saison kam Hülkenberg zweimal zum Einsatz, als er den erkrankten Sebastian Vettel ersetzte. Dabei überzeugte er prompt und fuhr in Saudi-Arabien auf einen starken zwölften Rang.

Nico Hülkenberg ersetzte in den ersten beiden Saisonrennen Sebastian Vettel im Aston Martin Fotocredit: Getty Images

Darüber hinaus ist auch Hülkenbergs technische Affinität sehr geschätzt. Seine beiden Einsätze als Reservefahrer für Racing Point in Silverstone im Jahr 2020 waren Angaben des Rennstalls zufolge so beeindruckend, dass die Erkenntnisse daraus eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des darauffolgenden großen Upgrade-Pakets spielten. In der Folge erkämpfte sich Racing Point zwei Podestplätze, darunter einen Sieg beim Grand Prix von Bahrain.

Demnach wäre Hülkenberg ein gutes Gegenstück zu Magnussen. Der Däne fährt zwar regelmäßig herausragende Ergebnisse ein, nichtsdestotrotz ist ihm auch eine mangelnde Konstanz vorzuwerfen. Zudem ist der 30-Jährige dafür bekannt, das Beste aus einem unterlegenen Auto zu holen, anstatt es aufgrund seines technischen Feedbacks nach vorne zu bringen.

Eine Chance bleibt Schumacher noch

Auf den ersten Blick würde eine Verpflichtung von Hülkenberg durchaus Sinn ergeben. Doch die Situation ist deutlich komplexer, als dass man sie mit einfachen Zahlenspielen auflösen könnte.

Beispielsweise birgt es ein großes Risiko, den aufstrebenden Schumacher für einen Fahrer einzutauschen, der seit nunmehr drei Jahren keine Formel-1-Saison absolviert hat. Darüber hinaus: Wie groß ist Hülkenbergs Hunger auf eine Rolle als Stammpilot?

Vor der endgültigen Entscheidung hinsichtlich Schumachers Zukunft in der Formel 1 ist nur eine Sache gewiss. In Brasilien hat es der 23-Jährige noch einmal selbst in der Hand. "Micks Zukunft wird von Mick entschieden", erklärte jüngst Team-Eigentümer Haas.

Und darauf wird Schumacher auch in São Paulo hoffen.

