Der Red-Bull-Pilot nahm die Verantwortlichen der Plattformen in die Pflicht. Er forderte "eine Art Algorithmus, der die Leute davon abhält, Tastatur-Krieger zu sein", und warnte vor psychischen Folgen für die Betroffenen von Hass im Internet: "Das kann sehr schädlich und schmerzhaft für einige Menschen sein."

Beobachter der Motorsportszene stellen seit einiger Zeit zunehmende Feindseligkeiten unter Formel-1-Fans fest. "Ich denke, es hat einfach damit zu tun, dass der Sport populärer wird, mehr Leute zuschauen und demnach mehr Leute schreiben", erklärte der zweimalige Weltmeister.

Gerade der Umgangston zwischen Anhängern von Verstappen und Rekordchampion Hamilton hatte sich nach dem harten WM-Kampf in der zurückliegenden Saison mit dem kontroversen Finale in Abu Dhabi verschärft. Aber nicht nur die Piloten gerieten in den vergangenen Monaten zunehmend in die Schusslinie.

In der zurückliegenden Woche sah sich Sportkommissarin Silvia Bellot harten Anfeindungen im Internet ausgesetzt , nachdem Alpine-Fahrer Fernando Alonso beim Rennen in Austin nachträglich mit einer Strafe belegt worden war.

Rennleiter Masi erhielt Morddrohungen

Daraufhin nahm der 41 Jahre alte Spanier die Rennverantwortliche in Schutz und machte deutlich: "Ich verurteile den jüngsten Online-Missbrauch gegen FIA-Rennsteward Silvia Bellot aufs Schärfste."

Auch über dem ehemaligen Rennleiter Michael Masi war nach dem letzten Rennen der zurückliegenden Saison ein wahrer Shitstorm ausgebrochen, der Australier erhielt "Hunderte von Nachrichten", darunter sogar Morddrohungen . "Es waren dunkle Tage, ich fühlte mich wie der am meisten gehasste Mann auf dem Planeten", gestand Masi vor drei Monaten gegenüber dem "Sydney Telegraph".

Bereits im Juli hatte die Formel 1 unter dem Hashtag #Driveitout daher eine Kampagne gegen verbalen Missbrauch gestartet. "Diejenigen, die sich hinter Social Media mit beleidigenden und respektlosen Ansichten verstecken, sind nicht unsere Fans", kommunizierte die F1 in einer Stellungnahme.

Geändert hat sich seither augenscheinlich aber wenig.

Hamilton erwartet keine Veränderung

"Diese Leute werden niemals zu Dir kommen und Dir diese Dinge ins Gesicht sagen", sagte Verstappen. Auch Rivale Hamilton rechnete auf der Pressekonferenz mit dem Verhalten vieler Anhänger im Netz ab und wies auf die Wichtigkeit von psychischer Gesundheit hin.

"Social Media wird von Jahr zu Jahr immer toxischer", stellte der Brite fest und deutete an, sozialen Netzwerken irgendwann den Rücken zu kehren, auch wenn er sich selbst derlei Kommentare nicht durchlese. "Ich kenne sehr viele Menschen, die diese Beiträge und das, was die Leute schreiben, lesen. Es ist schmerzhaft", warnte der Mercedes-Fahrer.

Wie Verstappen forderte auch Hamilton daher nun mehr Kontrolle durch Meta, Twitter und Co.: "Die Plattformen müssen mehr tun, um Menschen zu schützen, insbesondere Frauen und Kinder."

Viel Hoffnung, dass zeitnah Maßnahmen ergriffen werden, hat Hamilton allerdings nicht: "Im Moment tun sie nichts, also glaube ich, das wird einfach so weitergehen."

