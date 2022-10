Das Saisonfinale 2022 wird eingeläutet. Im drittletzten Rennen des Jahres treibt es den Formel-1-Zirkus noch einmal nach Mexiko.

Vom 28. bis 30. Oktober findet das Rennwochenende in Mexiko City statt. Lewis Hamilton, Max Verstappen, Sebatsian Vettel, Mick Schumacher und Co. präsentieren sich den Fans.

Das Rennen in Mexiko ist eine der letzten Chancen von Schumacher, auf sich aufmerksam zu machen. Der Deutsche droht kein Cockpit für die kommende Saison zu bekommen.

Hier gibt es alle Informationen zum Großen Preis von Mexiko in der Formel 1.

"Sky" überträgt das komplette Rennwochenende live im TV. Alle Sessions gibt es auf "Sky F1".

Das ganze Rennwochenende in Mexiko-City gibt es im Livestream bei "SkyGo" und via "Wow".

bietet in Zusammenarbeit mit Motorsport-Total.com Liveticker zu allen Sessions in Mexiko-City an. Hier erhaltet ihr alle News zur Formel 1.