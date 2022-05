Ergänzend sagte Sebastian Vettel jedoch auch: "Ich denke, die ganze Geschichte ist sowieso bescheuert."

"Irgendwo sind wir erwachsen und jeder sollte für sich entscheiden", stellte der viermalige Weltmeister klar und betonte: "Seitens der FIA mit einer Viertelmillion Dollar oder Euro zu drohen, wenn man eine Unterhose anhat, finde ich irgendwie nicht gut für unseren Sport."

Ad

Vettel findet die aktuelle Linie der FIA in Sachen Schmuck und Unterwäsche "ein bisschen übertrieben". Daher der witzig gemeinte Protest.

GP von Miami Unterhosen-Protest! Vettel zieht Blicke und Kritik auf sich VOR 13 STUNDEN

Dieser kam jedoch nicht überall gut an. Formel-1-Experte Ralf Schumacher hatte bei "Sky" während des ersten Trainings die Proteste von Vettel und Hamilton, der das Schmuck-Verbot "unnötig" bezeichnete und in Miami demonstrativ mit viel Schmuck zur Pressekonferenz erschien, als "kindisch" kritisiert

Formel 1: Schmuck-Verbot gilt ab Miami

Auch weil der Vorstoß der FIA einen ernsten Hintergrund hat. Das Schmuck-Verbot und das Tragen der feuerfesten Unterwäsche dient der Sicherheit und soll diese insbesondere bei einem brennenden Boliden erhöhen.

Dennoch hat insbesondere das verschärfte Schmuck-Verbot hatte seit der Ankündigung in Australien für Diskussionen gesorgt. Laut Rennleiter Nils Wittich endet an diesem Wochenende in Miami eine seit dem Rennen in Australien geltende Übergangsfrist. Die Teams müssen bestätigen, dass ihre Fahrer die Regeln einhalten.

Lese den ganzen Artikel auf Motorsport-Total.com

Das könnte Dich auch interessieren: Mercedes trumpft in chaotischem 2. Training auf - Sainz crasht

Fragen und Antworten zur F1-Premiere in Miami

GP von Miami "Unnötig": Hamilton kritisiert Schmuck-Verbot in der Formel 1 VOR 19 STUNDEN